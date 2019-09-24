رياضة

تعرف على أصوات كباتن ومدربي المنتخبات في ذا بيست

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه أمس الإثنين بعد التفوق على كل من كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
توج أمس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العام، ذلك الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، وتفوق ميسي على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل في المركز الثاني، بينما تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، أما نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فحل في المركز الرابع متفوقًا على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي حل خامسًا.
وتمكن ميسي من التتويج بالجائزة للمرة الأولى بشكلها الجديد "ذا بيست" والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2016، وحصدها كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة واحدة. واعتمدت الجائزة على تصويت كباتن المنتخبات ومدربي المنتخبات، إضافة إلى الممثل الإعلامي لكل دولة. وعلى كل فئة من السابق ذكرها اختيار 3 لاعبين
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حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
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السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.
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فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
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محمد-صلاح

من صوت لصلاح في المركز الأول بحفل ذا بيست؟

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وحل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الرابع في عملية التصويت التي شملت كباتن ومدربي المنتخبات، وبالنظر إلى الكباتن الذين منحوا صلاح التصويت في المركز الأول هم: قائد بوروندي سيدو بيراهين، وقائد الصين جونامين هاو، وقائد جزر القمر نادجيم عبده، وقائد جيبوتي يوسف محمد باتيو، وقائد اليونان فاسيليوس توروسيديس، وقائد لاتفيا كاسبارس دوبرا، وقائد ليشتنشتاين ميشيل بولفيرينو.
محمد صلاح (1.) (3)

بعد تتويج ميسي.. محمد صلاح رابع أفضل لاعبي العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، التي شهدت تتويج ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، متفوقًا على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وجاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة، بعدما حل ثالثًا في العام الماضي.
فان-دايك‎

دليلك الكامل لحفل جوائز «فيفا» للأفضل في العام

تحتضن أوبرا "ألا سكالا" اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العام، حيث من المنتظر أن يقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، ومن المقرر أن يشهد الحفل قيام أوركسترا أوبرا "ألا سكالا" ببعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد الانتهاء من إعلان كل الفائزين، ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بـ10 جوائز رئيسية، بينما تتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية الثانوية، وفي ما يلي الجوائز:
رونالدو - ميسي

رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
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