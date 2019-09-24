تعرف على أصوات كباتن ومدربي المنتخبات في ذا بيست
حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه أمس الإثنين بعد التفوق على كل من كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
محمد صلاح
توج أمس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العام، ذلك الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، وتفوق ميسي على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل في المركز الثاني، بينما تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، أما نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فحل في المركز الرابع متفوقًا على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي حل خامسًا.
وتمكن ميسي من التتويج بالجائزة للمرة الأولى بشكلها الجديد "ذا بيست" والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2016، وحصدها كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة واحدة.
واعتمدت الجائزة على تصويت كباتن المنتخبات ومدربي المنتخبات، إضافة إلى الممثل الإعلامي لكل دولة.
وعلى كل فئة من السابق ذكرها اختيار 3 لاعبين
وتمكن ميسي من التتويج بالجائزة للمرة الأولى بشكلها الجديد "ذا بيست" والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2016، وحصدها كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة واحدة.
واعتمدت الجائزة على تصويت كباتن المنتخبات ومدربي المنتخبات، إضافة إلى الممثل الإعلامي لكل دولة.
وعلى كل فئة من السابق ذكرها اختيار 3 لاعبين وترتيبهم، على أن يحصل صاحب الترتيب الأول على 5 نقاط وصاحب الترتيب الثاني على 3 نقاط، وصاحب الترتيب الثالث على نقطة واحدة.
وكانت المفارقة في عملية التصويت أن الممثل الإعلامي لمصر هاني دانيل، وضع صلاح في المركز الثالث وماني في المركز الأول ورونالدو في المركز الثاني.
ونستعرض فيما يلي أبرز اختيارات كباتن ومدربي المنتخبات في السطور التالية كالأتي:
كباتن المنتخبات
رياض محرز (الجزائر): ميسي- ماني- صلاح
ليونيل ميسي (الأرجنتين): ماني- رونالدو- دي يونج
محمد سيد عباس (البحرين): فان دايك- كين- ميسي
إيدين هازارد (بلجيكا): ماني- فان دايك- ميسي
دانيل ألفيس (البرازيل): ميسي- ماني- فان دايك
راداميل فالكاو (كولومبيا): رونالدو- ميسي- فان دايك
لوكا مودريتش (كرواتيا): رونالدو- هازارد- ميسي
هاري كين (إنجلترا): ميسي- فان دايك- رونالدو
هوجو لوريس (فرنسا): ميسي- رونالدو- مبابي
مانويل نوير (ألمانيا): فان دايك- ماني- هازارد
أندري أيو (غانا): رونالدو- ميسي- هازارد
جورجيو كيليني (إيطاليا): رونالدو- دي يونج- صلاح
سون هيونج مين (كوريا الجنوبية): كين- فان دايك- رونالدو
حسن مطوق (لبنان): ميسي- مبابي- صلاح
فان دايك (هولندا): ميسي- صلاح- ماني
أحمد موسى (نيجيريا): ميسي- رونالدو- صلاح
مبارك أحمد (عمان): صلاح- ميسي- دي يونج
روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): فان دايك- ماني- دي يونج
كريستيانو رونالدو (البرتغال): دي ليخت- دي يونج- مبابي
حسن الهيدوس (قطر): ميسي- فان دايك- ماني
عمر عثمان (السعودية): ميسي- فان دايك- مبابي
سيرجيو راموس (إسبانيا): هازارد- رونالدو- صلاح
وهبي الخزري (تونس): رونالدو- مبابي- صلاح
إسماعيل مطر (الإمارات): فان دايك- صلاح- ماني
مدربو المنتخبات
جمال بلماضي (الجزائر): صلاح- ماني- فان دايك
سيباستيان سكالوني (الأرجنتين): ميسي- مبابي- ماني
روبرتو مارتينيز (بلجيكا): هازارد- دي يونج- ميسي
تيتي (البرازيل): فان دايك- ميسي- ماني
كارلوس كيروش (كولومبيا): رونالدو- ميسي- صلاح
زلاتكو داليتش (كرواتيا): صلاح- رونالدو- هازارد
جاريث ساوثجيت (إنجلترا): ميسي- رونالدو- فان دايك
ديديه ديشامب (فرنسا): مبابي- رونالدو- ميسي
يواخيم لوف (ألمانيا): هازارد- مبابي- ماني
روبرتو مانشيني (إيطاليا): رونالدو- ميسي- صلاح
رونالدو كومان (هولندا): فان دايك- ميسي- دي يونج
جيرنوت روهر (نيجيريا): مبابي- فان دايك- هازارد
فرناندو سانتوس (البرتغال): رونالدو- دي يونج- دي ليخت
فيليكس باس سانشيز (قطر): ميسي- رونالدو- صلاح
هيكتور كوبر (أوزبكستان): ميسي- رونالدو- صلاح
أليو سيسيه (السنغال): ماني- ميسي- رونالدو
روبرت مورينو (إسبانيا): ميسي- هازارد- دي يونج
آلان جريس (تونس): رونالدو- مبابي- ماني
فان مارفيك (الإمارات): صلاح- ميسي- فان دايك