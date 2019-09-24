تعرف على أصوات كباتن ومدربي المنتخبات في ذا بيست

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه أمس الإثنين بعد التفوق على كل من كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

محمد صلاح

توج أمس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العام، ذلك الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، وتفوق ميسي على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل في المركز الثاني، بينما تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، أما نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فحل في المركز الرابع متفوقًا على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي حل خامسًا.

وتمكن ميسي من التتويج بالجائزة للمرة الأولى بشكلها الجديد "ذا بيست" والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2016، وحصدها كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة واحدة. واعتمدت الجائزة على تصويت كباتن المنتخبات ومدربي المنتخبات، إضافة إلى الممثل الإعلامي لكل دولة. وعلى كل فئة من السابق ذكرها اختيار 3 لاعبين