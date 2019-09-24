مسلسل «عروس بيروت» يخطف الأضواء من النسخة التركية

هل ينجح ظافر العابدين فى خطف الأضواء من النجم التركى أوزجان دنيز؟ بالنسخة العربية من «عروس إسطنبول»؟ فيما تواجه كارمن بصيبص، أصلى إنفر، وتقلا شمعون تقابلها أيبيك بيلجين.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وسط انشغال أغلب النجوم بالتحضيرات لموسم رمضان 2020، عرضت مجموعة MBC، مسلسل «عروس بيروت» اللبنانى والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو النسخة العربية من المسلسل التركى «عروس إسطنبول» الذى عُرض قبل عامين، ورغم أن المسلسل يعرض بعيدًا عن مواسم العرض المعروفة للجمهور العربى؛ فإنه حقق نجاحًا كبيرًا مع عرض الحلقات الأولى له، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المشاهدين سبق أن تابعوا النسخة التركية من المسلسل، هو ما أحدث ضجة كبيرة فى محاولة منهم للمقارنة بين النسختين.

فهناك من وجد أن النسخة العربية أكثر حيوية لوجود النجم التونسى ظافر العابدين، والممثلة الشابة كارمن بصيبص التى أضافت كثيرًا إلى العمل بسبب تلقائية أدائها، وهناك من وجد أن النسخة التركية هى الأفضل، والتى قام ببطولتها أوزجان دنيز وأصلى إنفر. العادات والتقاليد فى مواجهة الحب وينطلق مسلسل «عروس بيروت»

فهناك من وجد أن النسخة العربية أكثر حيوية لوجود النجم التونسى ظافر العابدين، والممثلة الشابة كارمن بصيبص التى أضافت كثيرًا إلى العمل بسبب تلقائية أدائها، وهناك من وجد أن النسخة التركية هى الأفضل، والتى قام ببطولتها أوزجان دنيز وأصلى إنفر.

العادات والتقاليد فى مواجهة الحب

وينطلق مسلسل «عروس بيروت» من قصة حب تجمع بين (فارس) ظافر العابدين، الذى ينتمى إلى إحدى العائلات العريقة فى مدينة جبيل اللبنانية، وبين (ثرية) كارمن بصيبص، الفتاة التى تربت فى العاصمة بيروت بحضن خالتها بعد أن فقدت أباها وأمها فى حادث، وأجبرتها الظروف على العمل منذ أن كانت صغيرة حتى تتمكن من العيش، الصدفة جمعت بين الثنائى جعلتهما يقعان فى الحب، ولكن هذا الحب لم يكن كافيا لمواجهة العادات والتقاليد التى تضعها ربة العائلة الثرية صاحبة الإرث السياسى والاقتصادى (ست ليلى) تقلا شمعون، وتشتعل الأزمة بعد أن يضرب الثنائى بالعادات والتقاليد عرض الحائط ويتزوجان.

تلعب دور الأم المتسلطة الفنانة تقلا شمعون، التى لم ولن تتخلى عن عاداتها التى تربت عليها؛ خاصة أنها خرجت من أحد البيوت العريقة، التى تقدس العادات والتقاليد وتخشى نظرة المجتمع وماذا يقولون عن العائلة، فهى أم متسلطة من الدرجة الأولى تتحكم فى أبنائها الأربعة، فارس (ظافر العابدين)، خليل (جو طراد)، هادى (فارس ياغى) وجاد (جاد أبو على)، فرغم أنهم أصبحوا رجالا ناضجين؛ فإنها لا تترك لهم حرية اختيار حتى شريكة حياتهم.

نجحت بالفعل الفنانة تقلا شمعون فى أن تؤدى دورها على أكمل وجه، فقد كرهها المشاهدون للغاية، خاصة أن الجمهور دائما ينحاز إلى قصص الحب الرومانسية، وتقول «تقلا» عن دور (ليلى) إنها امرأة نادرة الوجود فى مجتمعاتنا العربية فى الوقت الحالى، ولكنها ترمز إلى نساء كثيرات خرجن من عائلات عريقة فى المجتمع، وحملن قضية ووجدن أن من واجبهن الحفاظ على عائلاتهن، لافتةً إلى أن شخصية (ليلى) محركة للأحداث بالمسلسل، وأن المشاهدين قد يرونها شريرة ولكنهم يبررون تصرفاتها أحيانا، مؤكدة أنها كان لديها تحفظ على الدور فى البداية ولكن تغيرت نظرتها مع تعمق القراءة، وأقنعت نفسها بأنها تحب الشخصية.

أما الفنان ظافر العابدين، الذى لأول مرة يتحدث باللهجة اللبنانية، والذى فضل عدم المشاركة فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، من أجل مسلسل «عروس بيروت» الذى بدأ التحضير له قبل 8 أشهر؛ فقد أكد أن هذا المسلسل كان تحديا لها خاصة بالنسبة لإتقان اللهجة اللبنانية، مؤكدًا أنه سبق أن شارك فى أعمال لبنانية، لافتا إلى أنه تحمس إلى السيناريو والقصة الرومانسية لأن الجمهور يحب تلك الحكايات.

وهذا هو العمل الثانى الذى يجمع ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد مسلسل «ليالى أوجينى» الذى عرض فى رمضان 2018، وأثنى «ظافر» على أداء «كارمن» والانسجام الذى يجمع بينهما، مؤكدا أن الجمهور سيعيش معهم قصة حب مختلفة.

الفروق الطبقية والغيرة بين الإخوة

«عروس بيروت» لا يسلط الضوء فقط على القصة الرومانسية التى يعيشها الثنائى(فارس) و(ثرية) وترفضها الأم (ست ليلى)، ولكنه أيضًا يسلط الضوء على قضية مهمة وهى الغيرة بين الأبناء والتى يتسبب فيها الآباء دون أن ينتبهوا، فهناك نجد أن الفنانة تقلا شمعون، تفضل ابنها الأكبر (فارس) على باقى أبنائها وتعتبره بديلا للأب الذى توفى، وهذا تحديدا يزعج أشقاءه الذين يتهمونها دائما بأنها لا ترى سوى (فارس) ولا تهتم إلا بما يريد، حتى إنها كانت ستزوجه من الفتاة التى يحبها شقيقه الأصغر، فقط لأنها تراها مناسبة له.

أما القضية الثالثة والتى يتناولها المسلسل فهى الفروق الطبقية التى رغم أننا على مشارف 2020، فلا يزال هناك الكثيرون ينظرون لغيرهم بنظرة طبقية، ويعايرونهم بأصلهم وأنهم غير ملائمين لظروفهم الاجتماعية، وهذا تحديدا ما تستند إليه الفنانة تقلا شمعون فى رفضها لزوجة ابنها الأكبر كارمن بصيبص، وأنها جاءت من حوارى بيروت وخطفت ابنها، وهى لا تصلح إلا لأن تكون عندها خادمة فى القصر.

النقل عن الدراما التركية

أسرة مسلسل «عروس بيروت» سيناريو وحوار نادين جابر وبلا شحادات وإخراج إيمر كاباكوساك، أعلنت بشكل واضح أنه النسخة العربية للعمل التركى «عروس إسطنبول» الذى عُرض قبل عامين، ولذلك نجد أن المسلسل العربى فورمات للعمل الأجنبى، من حوار وديكور وملابس فى أغلب الأحيان، وحتى بنقل العادات والتقاليد التركية التى ليست موجودة فى المجتمع اللبنانى، وهذا تحديدا أحد أسباب الجدل الذى أثاره المسلسل بعد عرضه، حيث أخذ الجمهور يتساءل كيف لقناة mbc العارضة والمنتجة للمسلسل، تمنع قبل عامين عرض الدراما التركية على قنواتها، وتقوم هى بنقل عمل درامى تركى بكل حذافيرها؟

وربما هذا ليس غريبا فى السنوات الأخيرة غزت مسلسلات الفورمات الوطن العربى، وحققت نجاحا غير مسبوق، وهذا تحديدا ما شجع المنتجين على شراء حقوق الأعمال الدرامية، وتقديمها بنسخة عربية، مثل «جراند أوتيل»، «هبة رجل الغراب»، «طلعت روحى»، «كأنه إمبارح»، «مليكة» وغيرها من المسلسلات التى عُرضت مؤخرًا، وهذا يؤكد أن الدراما العربية فى خطر، فأين الروايات العربية التى نملكها، ولماذا لا يتم تحويل الأدب إلى أعمال درامية، مثلما كان يحدث قديمًا؟!

«عروس بيروت» ليس نسخة رديئة لـ«عروس إسطنبول»، بل على العكس العمل نجح فى خطف أنظار المشاهدين منذ عرض أول حلقة، خاصة مع وجود ظافر العابدين وكارمن بصيبص، اللذين أضافا كثيرًا للعمل، وجعلا للمسلسل شعبية فى مختلف الدول العربية وليس فقط فى لبنان أو تونس، وذلك بسبب الشعبية التى يمتلكها الثنائى فى الوطن العربى، فضلًا عن ثقل موهبة الفنانة تقلا شمعون التى تؤدى الدور بشكل أفضل من الفنانة التركية أيبيك بيلجين، فهى بالفعل تنتمى لعائلة أرستقراطية ترفض الاختلاط بعامة الشعب.