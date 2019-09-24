فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مسلسل «عروس بيروت» يخطف الأضواء من النسخة التركية

هل ينجح ظافر العابدين فى خطف الأضواء من النجم التركى أوزجان دنيز؟ بالنسخة العربية من «عروس إسطنبول»؟ فيما تواجه كارمن بصيبص، أصلى إنفر، وتقلا شمعون تقابلها أيبيك بيلجين.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
مسلسل عروس بيروت
مسلسل عروس بيروت
وسط انشغال أغلب النجوم بالتحضيرات لموسم رمضان 2020، عرضت مجموعة MBC، مسلسل «عروس بيروت» اللبنانى والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو النسخة العربية من المسلسل التركى «عروس إسطنبول» الذى عُرض قبل عامين، ورغم أن المسلسل يعرض بعيدًا عن مواسم العرض المعروفة للجمهور العربى؛ فإنه حقق نجاحًا كبيرًا مع عرض الحلقات الأولى له، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المشاهدين سبق أن تابعوا النسخة التركية من المسلسل، هو ما أحدث ضجة كبيرة فى محاولة منهم للمقارنة بين النسختين.
فهناك من وجد أن النسخة العربية أكثر حيوية لوجود النجم التونسى ظافر العابدين، والممثلة الشابة كارمن بصيبص التى أضافت كثيرًا إلى العمل بسبب تلقائية أدائها، وهناك من وجد أن النسخة التركية هى الأفضل، والتى قام ببطولتها أوزجان دنيز وأصلى إنفر. العادات والتقاليد فى مواجهة الحب وينطلق مسلسل «عروس بيروت»
اقرأ المزيد
تيم حسن

عرض الجزء الثاني من «عائلة الحاج نعمان» بهذا الموعد

تبدأ قناة "MBC مصر" من بعد غد، الأربعاء، عرض الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً. يجمع مسلسل "عائلة الحاج نعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق. تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر يوميا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 24 سبتمبر 2019 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يوميا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
نصيبى -وقسمتك

اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
هنا-الزاهد (2)

هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
نصيبى -وقسمتك

اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
عادل-امام-ودلال-عبد-العزيز-مسلسل-فالنتينو (2)

برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
حواديت-الشانزليزيه

انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.
عروس-بيروت (13)

مسلسل «عروس بيروت» يثير الجدل والسبب النسخة التركية

قبل أيام انطلق عرض المسلسل اللبناني «عروس بيروت» بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، على قناة mbc4، بالتزامن مع عرضه على قناة mbc مصر، وهو عمل درامي رومانسي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (ثريا) من عائلة فقيرة، تتغير حياتها من حال إلى حال بعد أن تلتقى بشاب من الأثرياء يقع فى غرامها، فور عرض المسلسل تصدر مؤشرات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد أن وجد المشاهدين أن المسلسل هو النسخة المعربة عن المسلسل التركي «عروس اسطنبول» الذى عرض قبل عامين، وقام ببطولته أوزجان دنيز وأصلي إنفر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]