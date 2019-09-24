كاتب سعودي: لن تجد رئيس دولة يتحدث بصدق مثل السيسي

الكاتب: الرئيس السيسي صاحب شخصية مختلفة؛ حيث أنه يواجه بشجاعة، رغم خطورة الأمر، ويرفض أن تكون مصر مركزا لتجميع الإرهابيين لتدمير الدول.. السيسي دائما يتحدث بصدق وشفافية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، أحبط وما زال يحبط الحملات الممنهجة التي تعرضت لها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي استهدفت نشر الفوضى والإرهاب بها. وقال الحربي في مقال نشر له اليوم الثلاثاء بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "مصر بخير" إن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته في جلسة "تجربة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وجود دول تتبنى وتدعم الإرهاب، وتستخدمه في تدمير دولي أخرى، مثلما حدث في سوريا، وليبيا، وبلدان وسط أفريقيا، مشددا على أن الإرهاب اليوم يهدف الإضرار بالدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة وقوف الشعب في وجه الإرهاب، لأنه إذا لم يتصدى، فسوف يحكم الإرهابيون مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أن التنظيمات الإرهابية، تحرف معنى العقائد الدينية، لتطويعها لمصالحهم الشخصية، وتهدف الى ضرب مركز الثقل الديني للشعوب والإنسانية، وأنها تستهدف علاقة الإنسان بربه، لافتا إلى استخدام الإرهابيين للوسائل التكنولوجية الحديثة؛ للوصول الى أعضائها وتجنيد الشباب.وأضاف الحربي