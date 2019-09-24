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كاتب سعودي: لن تجد رئيس دولة يتحدث بصدق مثل السيسي

الكاتب: الرئيس السيسي صاحب شخصية مختلفة؛ حيث أنه يواجه بشجاعة، رغم خطورة الأمر، ويرفض أن تكون مصر مركزا لتجميع الإرهابيين لتدمير الدول.. السيسي دائما يتحدث بصدق وشفافية
تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أكد الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، أحبط وما زال يحبط الحملات الممنهجة التي تعرضت لها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي استهدفت نشر الفوضى والإرهاب بها. وقال الحربي في مقال نشر له اليوم الثلاثاء بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "مصر بخير" إن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته في جلسة "تجربة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وجود دول تتبنى وتدعم الإرهاب، وتستخدمه في تدمير دولي أخرى، مثلما حدث في سوريا، وليبيا، وبلدان وسط أفريقيا، مشددا على أن الإرهاب اليوم يهدف الإضرار بالدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة وقوف الشعب في وجه الإرهاب، لأنه إذا لم يتصدى، فسوف يحكم الإرهابيون مصر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أن التنظيمات الإرهابية، تحرف معنى العقائد الدينية، لتطويعها لمصالحهم الشخصية، وتهدف الى ضرب مركز الثقل الديني للشعوب والإنسانية، وأنها تستهدف علاقة الإنسان بربه، لافتا إلى استخدام الإرهابيين للوسائل التكنولوجية الحديثة؛ للوصول الى أعضائها وتجنيد الشباب.وأضاف الحربي
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انقطاع-المياه-إثر-كسر-مفاجئ-بخط-رئيسي-بالفيوم (4)

انقطاع المياه عن 3 قرى بالقليوبية بسبب كسر بخط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب صباح اليوم الثلاثاء عن قرى مشتهر والدير ونامول التابعة لمركز طوخ، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى قطر 700 مم، المغذى للقرى سالفة الذكر وعلى الفور انتقل فريق من الشركة والمحليات لإصلاح العطل فى أسرع وقت وتم الدفع بسيارات مياه فنطاس صالحة للشرب بالقري المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المنازل.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي 2

مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يشيد بتنامي الاقتصاد المصري

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
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السيسي يطير إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، القاهرة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة،
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نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.
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السيسي: لم تكن أبدا تبنى سدود على النيل إلا في 2011

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" عن ثورة يناير عام 2011، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثامن. وقال السيسي: "هقولكم على حاجة يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011". وأضاف الرئيس السيسي: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".
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السيسي: الإرهاب لم يكن لينجح لولا وجود حواضن ورعاية دول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منظومة وفكر الإرهاب لم تكن لتنجح إلا إذا كانت تتبناها دول .مشيرا إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب كبيرة جدا والمعالجة والمواجهة لها تكلفتها. كما أكد السيسي في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام. وقال، إن إضعاف قدرة الدولة الوطنية هو الهدف الرئيسي للإرهاب، لافتًا إلى أن الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا وبلدان في وسط إفريقيا واليوم يهدف إلى استنزاف الدولة المصرية.
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