مرتضى منصور: السكاكين كانت جاهزة لميتشو

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري لم تكن سهلة، مشيرا إلى أن الأبيض أضاع عدة فرص خلال اللقاء كانت كفيلة بحسم الأمور مبكرا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وأضاف منصور أن الفريق واجه الاتحاد بعد هزيمتين غير مستحقتين أمام جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا والأهلي في السوبر، وأن من مميزات الفوز على زعيم الثغر بخلاف الحصول على نقاط المباراة، تتمثل في إسكات المنتقدين، مشيرًا: "كانت حملات التشكيك والسكاكين جاهزة للمدرب الصربي ميتشو".

وأعرب منصور عن سعادته بالفوز الذي تحقق في ظروف صعبة وغيابات كثيرة أبرزها طارق حامد وكذلك الثنائي البديل له (محمود عبد العزيز ومحمد حسن)، ما جعل ميتشو يلعب بأحمد سيد زيزو في هذا المركز. ووجه رئيس الزمالك رسالة لطارق حامد، طالبه فيها بضرورة الحذر بعد حصوله على العديد من الكروت الصفراء وبالتالي تعرضه

وأعرب منصور عن سعادته بالفوز الذي تحقق في ظروف صعبة وغيابات كثيرة أبرزها طارق حامد وكذلك الثنائي البديل له (محمود عبد العزيز ومحمد حسن)، ما جعل ميتشو يلعب بأحمد سيد زيزو في هذا المركز.



ووجه رئيس الزمالك رسالة لطارق حامد، طالبه فيها بضرورة الحذر بعد حصوله على العديد من الكروت الصفراء وبالتالي تعرضه للإيقاف، ما يضر بالفريق كونه أحد أهم العناصر بالأبيض.



واختتم تصريحاته بالكشف عن توجهه لغرفة ملابس الاتحاد السكندري وتهنئة طلعت يوسف مدرب الفريق ومساعده محمد إبراهيم، على الأداء الجيد.



واستعاد فريق الزمالك نغمة الفوز من جديد بعدما حقق انتصارًا على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ختام الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.