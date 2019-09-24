طلعت يوسف يعدد أسباب السقوط أمام الزمالك

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

طلعت يوسف

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن حزنه بسبب خسارة فريقه ضد الزمالك، وبرر يوسف الخسارة بالغيابات التي ضربت فريقه، قائلآ: "افتقدنا خدمات الثنائي أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه، بسبب شروط العقد الموقع بين إدارتي الناديين، ثم جاءت إصابة كريم الديب الجناح الأيسر أثناء عملية الإحماء". وأشار مدرب الاتحاد السكندري إلى أن الهدف الذي استقبله الفريق مبكرا أثر على زعيم الثغر، مضيفًا: "الهدف جاء من خطأ ساذج في عمق الدفاع"، موضحا أن الفريق استحوذ على الشوط الثاني وظهر بشكل أفضل وقدم مباراة قوية مع بداية الموسم.

ورفض طلعت يوسف الحديث عن حكم اللقاء أمين عمر، مؤكدًا أنه لم يشاهد اللعبة المثيرة للجدل التي طالب لاعبو الاتحاد باحتسابها ضربة جزاء بداعي لمس الكرة يد محمود علاء مدافع الزمالك، كما أكد أن الموسم مازال طويلا وتوقع أن يحقق الفريق نتائج جيدة خاصة أن زعيم الثغر يضم لاعبين متميزين. واستعاد فريق الزمالك نغمة

ورفض طلعت يوسف الحديث عن حكم اللقاء أمين عمر، مؤكدًا أنه لم يشاهد اللعبة المثيرة للجدل التي طالب لاعبو الاتحاد باحتسابها ضربة جزاء بداعي لمس الكرة يد محمود علاء مدافع الزمالك، كما أكد أن الموسم مازال طويلا وتوقع أن يحقق الفريق نتائج جيدة خاصة أن زعيم الثغر يضم لاعبين متميزين.



واستعاد فريق الزمالك نغمة الفوز من جديد بعدما حقق انتصارًا على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (1-0)، سجله مصطفى محمد في الدقيقة 6، مساء أمس الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.



الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو حقق الفوز الغائب في آخر لقاءين بعد الخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا والأهلي في كأس السوبر المصري وحصل على 3 نقاط في بداية حملته لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2014-2015.