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انقطاع المياه عن 3 قرى بالقليوبية بسبب كسر بخط رئيسي

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
انقطاع المياه - أرشيفية
انقطاع المياه - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب صباح اليوم الثلاثاء عن قرى مشتهر والدير ونامول التابعة لمركز طوخ، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى قطر 700 مم، المغذى للقرى سالفة الذكر وعلى الفور انتقل فريق من الشركة والمحليات لإصلاح العطل فى أسرع وقت وتم الدفع بسيارات مياه فنطاس صالحة للشرب بالقري المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المنازل.
وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اعلن فى وقت سابق عن وضع خطة مقترحة لمشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 36.5 مليون جنيه، استكمالا للمخطط العام للاحلال والتجديد خلال العام المالى 2019/2020.كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ
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الرئيس-السيسى

كاتب سعودي: لن تجد رئيس دولة يتحدث بصدق مثل السيسي

أكد الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، أحبط وما زال يحبط الحملات الممنهجة التي تعرضت لها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي استهدفت نشر الفوضى والإرهاب بها. وقال الحربي في مقال نشر له اليوم الثلاثاء بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "مصر بخير" إن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته في جلسة "تجربة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وجود دول تتبنى وتدعم الإرهاب، وتستخدمه في تدمير دولي أخرى، مثلما حدث في سوريا، وليبيا، وبلدان وسط أفريقيا، مشددا على أن الإرهاب اليوم يهدف الإضرار بالدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة وقوف الشعب في وجه الإرهاب، لأنه إذا لم يتصدى، فسوف يحكم الإرهابيون مصر.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي 2

مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يشيد بتنامي الاقتصاد المصري

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
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سرطان-الثدي

الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).
وزير-النقل-كامل الوزير-يتفقد-تطوير و إنشاء-كوبريين-بالقليوبية (1)

بـ1.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد كوبريين بالقليوبية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق "بنها - كفر شكر" بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية. ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و رؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.
أزمة- إنقطاع- المياه (12)

«المجاري» تحاصر الأهالي.. تفاقم أزمة انقطاع المياه عن 10 قرى نوبية

تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب، عن نحو 10 قرى نوبية متاخمة لقرية بلانة بدائرة مركز نصر النوبة، جراء إنهيار أحد الجسور الخاصة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة بلانة، الذى تسبب فى إندفاع المياه الى عشرات الأفدنة الزراعية، ووصول مياه الصرف الصحى إلى ترع وادى النقرة والطويسة المغذية لقرى النوبة بمياه الشرب، وقد اضطرت الأزمة الأهالى بالقرى النوبية إلى البحث عن مصادر للمياه عقب الانقطاع المفاجئ للمياه عن تلك المناطق لأكثر من 10 ساعات، فيما لجأ البعض إلى نقل المياه من قرى ومناطق مركزى كوم أمبو ودراو التى تبعد لنحو 20 كيلو عبر السيارات والتكاتك.
الرئيس-السيسى

محافظ القليوبية يبكي بسبب برقية للرئيس السيسي

دخل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، في نوبة من البكاء، وذلك بسبب مطالبة المجلس التنفيذي للمحافظة له، بإرسال برقية دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطمأنته بأن شعب مصر يقدر تضحياته وبطولاته، ولن يقبل بأي محاولات خارجية لزعزعة الثقة. ووجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس. وقال المحافظ إن السيسي، المثل والقدوة، وتحمل ما لا تستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود، مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس تسابق الزمان.
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