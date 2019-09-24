انقطاع المياه عن 3 قرى بالقليوبية بسبب كسر بخط رئيسي
تحرير:هيثم بطاح
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
انقطاع المياه - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب صباح اليوم الثلاثاء عن قرى مشتهر والدير ونامول التابعة لمركز طوخ، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى قطر 700 مم، المغذى للقرى سالفة الذكر وعلى الفور انتقل فريق من الشركة والمحليات لإصلاح العطل فى أسرع وقت وتم الدفع بسيارات مياه فنطاس صالحة للشرب بالقري المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المنازل.
وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اعلن فى وقت سابق عن وضع خطة مقترحة لمشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 36.5 مليون جنيه، استكمالا للمخطط العام للاحلال والتجديد خلال العام المالى 2019/2020.كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ
وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اعلن فى وقت سابق عن وضع خطة مقترحة لمشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 36.5 مليون جنيه، استكمالا للمخطط العام للاحلال والتجديد خلال العام المالى 2019/2020.
كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 53.5 مليون جنيه وجارى الان اعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات لخدمة اهالى المحافظة، فى إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
وأعلن رئيس شركة مياه القليوبية حصول محطتى معالجة الصرف الصحى بكفر مويس ومحطة معالجة سرياقوس على الشهادة الدولية TSM الادارة الفنية المستدامة بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل التشغيل والمتطلبات الفنية المستدامة لمحطات الصرف الصحى واشتراطات السلامة والصحة المهنية وجودة المعامل وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل المحطة.