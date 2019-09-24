انقطاع المياه عن 3 قرى بالقليوبية بسبب كسر بخط رئيسي

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

انقطاع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب صباح اليوم الثلاثاء عن قرى مشتهر والدير ونامول التابعة لمركز طوخ، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى قطر 700 مم، المغذى للقرى سالفة الذكر وعلى الفور انتقل فريق من الشركة والمحليات لإصلاح العطل فى أسرع وقت وتم الدفع بسيارات مياه فنطاس صالحة للشرب بالقري المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المنازل.

وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اعلن فى وقت سابق عن وضع خطة مقترحة لمشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 36.5 مليون جنيه، استكمالا للمخطط العام للاحلال والتجديد خلال العام المالى 2019/2020.كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ