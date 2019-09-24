سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب يرفض وساطة فرنسا لإنهاء النزاع مع إيران

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في تصريحات صحفية، أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء". وأوضح الرئيس الأمريكي أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذا الأسبوع، إلا أنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران بالبدء في اتخاذ خطوات من شأنها نزع فتيل الأزمة بالشرق الأوسط، وذلك رغم تأييد الاتحاد الأوروبي بضلوع طهران في هجوم أرامكو. تجدر الإشارة إلى أن التوتر في منطقة الخليج ازداد حدة بعد استهداف منشآت لشركة "أرامكو" السعودية منتصف الشهر الجاري. وفي الوقت الذي اتهمت
اقرأ المزيد
المسجد-الأقصى (1)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله. من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي 30 عاما والمحتجزة في معتقل (بيتاح تكفا) والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة.
صحف سعودية

صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
السودان

وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب وماكرون

ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
ترامب (2)

ترامب: لا نية لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لديّ لعقد أي لقاء مع الإيرانيين". وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تأييده إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

فرنسا: قنوات الحوار مع إيران لا تزال مفتوحة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم مع إيران، وذلك غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال لودريان، خلال حديثه لبرنامج "لو جران راندي فو" السياسي: إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم"، مضيفا "لكن على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، متابعًا "قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها يمكن التراجع عنه.. الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية".
ماكرون

مخاوف من انتهاك نووي إيراني يضر مساعي فرنسا

في ظل الجهود التي تقوم بها فرنسا لتهدئة الأوضاع بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي، إلا أن هناك مخاوف في الإليزيه من حدوث انتهاكات قد تضر بمساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاتفاق إلى مساره، وتجنيب طهران خسائر فادحة جراء العقوبات الأمريكية، وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "على إيران تجنب إرسال إشارة سيئة تضرّ بجهودنا"، موضحة أن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، وأشارت إلى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]