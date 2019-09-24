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مأساة بالجزائر.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
الجزائر
الجزائر
لقى 8 أطفال رضع مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حريق في مستشفى ولادة في وسط غربي الجزائر، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري. وقال النقيب نسيم برناوي من الشرطة الجزائرية لوكالة فرانس برس: "للأسف توفي 8 أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان". وأضاف أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03:50 صباحًا.
وذكرت قناة النهار الجزائرية أن الحريق اندلع بمستشفى الأم بشير بن ناصر بولاية الوادي، وأن المواليد الجدد تعرضوا لاحتراق كلي ومن الصعب معرفة عددهم بشكل كامل حتى اللحظة.وتشير المصادر الأولية حسب القناة أن الأسباب الأولية للحريق هي شرارة كهربائية.وتتوافد عشرات العائلات إلى مصلحة الولادة وسط تعزيزات أمنية
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السودان

وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
الجيش- الكويتى

«نحتفظ بحق الرد».. بيان عاجل من الجيش الكويتي

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش، بيانا عاجلا، توعدت فيه مروجي الشائعات بإجراءات قانونيةـ إذ نفت ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي، من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش، منوهة في بيانها الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها، وشددت على أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".
انتخابات تونس

تونس.. رفض الطعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، رفض الطعون الـ6 المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأوضحت المحكمة أنها رفضت 3 طعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من حيث الشكل و3 طعون من حيث المضمون. وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد الماضي، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب. يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
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السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا.. وتوجه رسالة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا، كذبت فيه ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي اليوم الإثنين، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.
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تحدوا الشرطة.. أول احتجاج بالجزائر منذ إعلان موعد الانتخابات

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر، إذ نظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات عددا من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.
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الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
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إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
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