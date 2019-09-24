رياضة

نجم الزمالك يكشف سر دموعه في السوبر

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
الزمالك
الزمالك
أكد إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، أن دموعه بعد خسارة لقب كأس السوبر على يد الأهلي (3 ـ2)، كانت طبيعية لأنه من مشجعي الأبيض منذ الصغر، كما أبدى نجم المنتخب الأوليمبي سعادته بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري، موضحاً أن الفريق كان يحتاج لهذه البداية بالدوري أمام فريق قوي بقيمة زعيم الثغر. وقال جناح الزمالك صاحب الـ21 عامًا: "أعشق الأبيض منذ أن كنت صغيرا وأفرح لانتصاراته وأبكي لهزيمته، وكان طبيعياً أن أدخل في نوبة بكاء بعد أن شاهدت المباراة تضيع منا بسبب أخطاء بسيطة".
من جانبه أكد أحمد سيد "زيزو"، أن الفوز على الاتحاد كان ضرورياً بعد ضياع لقب السوبر، مؤكدا أن فريقه أهدى ذلك اللقب للأهلي بأخطاء فردية. وعن الدفع به في مركز لاعب الوسط المدافع، قال زيزو: "لعبت من قبل في نفس المركز أثناء احترافي في بلجيكا، وأبلغت المدرب ميتشو بذلك، وأنا تحت أمر الزمالك وجاهز للعب في
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حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
اليسون-بيكر

السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
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ميتشو

ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
طلعت يوسف

طلعت يوسف يعدد أسباب السقوط أمام الزمالك

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن حزنه بسبب خسارة فريقه ضد الزمالك، وبرر يوسف الخسارة بالغيابات التي ضربت فريقه، قائلآ: "افتقدنا خدمات الثنائي أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه، بسبب شروط العقد الموقع بين إدارتي الناديين، ثم جاءت إصابة كريم الديب الجناح الأيسر أثناء عملية الإحماء". وأشار مدرب الاتحاد السكندري إلى أن الهدف الذي استقبله الفريق مبكرا أثر على زعيم الثغر، مضيفًا: "الهدف جاء من خطأ ساذج في عمق الدفاع"، موضحا أن الفريق استحوذ على الشوط الثاني وظهر بشكل أفضل وقدم مباراة قوية مع بداية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: السكاكين كانت جاهزة لميتشو

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري لم تكن سهلة، مشيرا إلى أن الأبيض أضاع عدة فرص خلال اللقاء كانت كفيلة بحسم الأمور مبكرا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وأضاف منصور أن الفريق واجه الاتحاد بعد هزيمتين غير مستحقتين أمام جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا والأهلي في السوبر، وأن من مميزات الفوز على زعيم الثغر بخلاف الحصول على نقاط المباراة، تتمثل في إسكات المنتقدين، مشيرًا: "كانت حملات التشكيك والسكاكين جاهزة للمدرب الصربي ميتشو".
ميتشو

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام جينيراسيون فوت

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.
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