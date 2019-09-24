نجم الزمالك يكشف سر دموعه في السوبر

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

الزمالك

أكد إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، أن دموعه بعد خسارة لقب كأس السوبر على يد الأهلي (3 ـ2)، كانت طبيعية لأنه من مشجعي الأبيض منذ الصغر، كما أبدى نجم المنتخب الأوليمبي سعادته بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري، موضحاً أن الفريق كان يحتاج لهذه البداية بالدوري أمام فريق قوي بقيمة زعيم الثغر. وقال جناح الزمالك صاحب الـ21 عامًا: "أعشق الأبيض منذ أن كنت صغيرا وأفرح لانتصاراته وأبكي لهزيمته، وكان طبيعياً أن أدخل في نوبة بكاء بعد أن شاهدت المباراة تضيع منا بسبب أخطاء بسيطة".

من جانبه أكد أحمد سيد "زيزو"، أن الفوز على الاتحاد كان ضرورياً بعد ضياع لقب السوبر، مؤكدا أن فريقه أهدى ذلك اللقب للأهلي بأخطاء فردية. وعن الدفع به في مركز لاعب الوسط المدافع، قال زيزو: "لعبت من قبل في نفس المركز أثناء احترافي في بلجيكا، وأبلغت المدرب ميتشو بذلك، وأنا تحت أمر الزمالك وجاهز للعب في

من جانبه أكد أحمد سيد "زيزو"، أن الفوز على الاتحاد كان ضرورياً بعد ضياع لقب السوبر، مؤكدا أن فريقه أهدى ذلك اللقب للأهلي بأخطاء فردية.



وعن الدفع به في مركز لاعب الوسط المدافع، قال زيزو: "لعبت من قبل في نفس المركز أثناء احترافي في بلجيكا، وأبلغت المدرب ميتشو بذلك، وأنا تحت أمر الزمالك وجاهز للعب في أي مكان".



واستعاد الزمالك نغمة الفوز من جديد بعدما حقق انتصارًا على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ختام الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.



الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو حقق الفوز الغائب في آخر لقاءين بعد الخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا والأهلي في كأس السوبر وحصل على 3 نقاط في بداية حملته لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2014-2015.

