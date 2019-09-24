من صوت لصلاح في المركز الأول بحفل ذا بيست؟

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

محمد صلاح

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وحل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الرابع في عملية التصويت التي شملت كباتن ومدربي المنتخبات، وبالنظر إلى الكباتن الذين منحوا صلاح التصويت في المركز الأول هم: قائد بوروندي سيدو بيراهين، وقائد الصين جونامين هاو، وقائد جزر القمر نادجيم عبده، وقائد جيبوتي يوسف محمد باتيو، وقائد اليونان فاسيليوس توروسيديس، وقائد لاتفيا كاسبارس دوبرا، وقائد ليشتنشتاين ميشيل بولفيرينو.

وحصل صلاح على المركز الأول في تصويت قائد مونتينجرو ستيفان سافيتش، وقائد عمان مبارك أحمد، وقائد رومانيا تاتاروسانو سيبريان، وقائد رواندا جاكيس تويسينجي، وقائد سلوفاكيا ماريك هامسيك. وفي تصويت المدربين حصل صلاح على المركز الأول من قبل مدربي منتخبات ألبانيا والجزائر والنمسا وباربادوس وكرواتيا ومونتينجرو