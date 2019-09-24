حشيش وخرطوش.. رحلة سقوط عصابة «الطفشان» في قبضة الشرطة

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

حشيش - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا للاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم بدائرة قسم شرطة الخصوص وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بضبط "عادل.ه.خ" وشهرته "الطفشان" 35 عامًا سبق اتهامه فى قضايا مخدرات و"مصطفى.ف"، 23 عامًا، و"عبدالله.م.ع" 18 عامًا ومقيمون بالخصوص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار ومبلغ 480 جنيهًا وهواتف محمولة.

وأمام رجال الشرطة أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح لحماية تجارتهم الآثمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية