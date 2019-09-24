جريمة

حشيش وخرطوش.. رحلة سقوط عصابة «الطفشان» في قبضة الشرطة

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا للاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم بدائرة قسم شرطة الخصوص وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بضبط "عادل.ه.خ" وشهرته "الطفشان" 35 عامًا سبق اتهامه فى قضايا مخدرات و"مصطفى.ف"، 23 عامًا، و"عبدالله.م.ع" 18 عامًا ومقيمون بالخصوص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار ومبلغ 480 جنيهًا وهواتف محمولة.
وأمام رجال الشرطة أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح لحماية تجارتهم الآثمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد وجه بشن حملات مكبرة  بنطاق أقسام ومراكز المديرية
اقرأ المزيد
حريق

إصابة 3 أشخاص في حريق مصنع مكرونة بكفر الشيخ

شب منذ قليل، حريق هائل فى مصنع مكرونة قديم، بمدينة سيدى سالم، فى محافظة كفر الشيخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، بينما قامت شركة كهرباء سيدى سالم بفصل التيار بشكل جزئى عن المدينة حتى إخماد الحريق. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن بلاغ ورد من مأمور مركز شرطة سيدى سالم بنشوب حريق فى مصنع مكرونة مهجور بدائرة المركز.
الحريق

السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎
قفاص-محكمة (1)

من 7 إلى 10 سنوات.. السجن لـ12 متهما في أحداث عنف المنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين بحرق كنيسة قرية دلجا في نفس المركز عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس عام 2013، ففي الحكم الأول شمل 6 متهمين باقتحام مركز شرطة ديرمواس، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم سابع باقتحام بنك مصر بالسجن 10 سنوات.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش

سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
حشيش

حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.
حشيش

ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]