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10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
حرائق غابات - أرشيفية
حرائق غابات - أرشيفية
نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
ونوهت اليونيسيف، بأن الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للخطر بسبب عدم تطور أجهزة المناعة، في حين أن الأطفال الذين يولدون لأمهات تعرضن للتلوث خلال فترة الحمل قد تكون أوزانهم منخفضة عند الولادة، كما تحدث ولادة مبكرة.وكانت وكالة الحد من آثار الكوارث في إندونيسيا، قد أعلنت احتراق أكثر من 320 ألف هكتار من الغابات
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ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: «يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه». وأثار دونالد ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.
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ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
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اعتقال جندي أمريكي خطط لتفجيرات في الولايات المتحدة

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، جنديا أمريكيا ناقش خططا لتفجير شبكة إخبارية أمريكية كبيرة، واقترح استهداف المرشح الديمقراطي للرئاسة بيتو أورورك.وبحسب قناة «الحرة»، أعلن المكتب أن الجندي خطط للسفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف «كتيبة ازوف» اليمينية العنيفة، ونشر معلومات على الإنترنت حول كيفية صنع القنابل. وبحسب أوراق الاتهام، فإن جاريت ويليام سميث، انضم إلى الجيش الأمريكي فقط بعد إبداء رغبته في القتال في أوكرانيا. وتحدث سميث في 19 أغسطس 2019، مع مخبر من اف بي آي، في مجموعة دردشة على الإنترنت وناقش معه خطة لشن هجوم داخل الولايات المتحدة.
حسن-روحانى

قيود أمريكية على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تحركات روحاني. وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة. وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة «إيست ريفر» على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، إلا أن السلطات الأمريكية منحته إذنا خاصا للإقامة في فندق.
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انهيار-فصل-في-كينيا

مصرع 7 أطفال وإصابة 57 بانهيار فصل دراسي فى كينيا

لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 57 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ جراء انهيار صفهم الدراسي صباح اليوم الاثنين فور دخولهم الدراسة، بأكاديمية المواهب الثمينة في "داجوريتي" غربي العاصمة الكينية "نيروبي". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الاثنين - إن الحادث وقع في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة 4 بتوقيت جرينتش) لحظة دخول الأطفال إلى المدرسة المصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية.
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منها تعزيز الرقابة.. 4 محاور لرفع معدل الشمول المالي

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك 4 محاور ضمن خطة البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الثالثة والأربعين اليوم، الإثنين. وأضافت هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية، ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية، 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

500 مليون دولار قيمة «تكافل وكرامة» المرحلة الثانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، بقيمة 500 مليون دولار. وعقب توقيع الاتفاق، قالت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد البرنامج للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لـ3 سنوات، من مارس 2015 حتى 2018، ومن المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لـ3 سنوات مقبلة، لافتة إلى أنه تم تقييم البرنامج من قبل مقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
طفل-يسبح-في-البحر

بلاغ ضد تدريب الأطفال على السباحة في البحر بكفرالشيخ

قال المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللجنة العامة لحماية الطفل، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصدت إقامة تدريب سباحة للأطفال من سن 6 سنوات حتى 14 عامًا في مياه مالحة متصلة بالبحر المتوسط بناحية مركز مطوبس، مما يعرض الأطفال المتدربين للخطر، ليتحرر بذلك بلاغ حمل رقم 897 / 18 بخط نجدة الطفل بالقاهرة. وأكد أنه تم رصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص، يدعى أنه مدرب سباحة، بتدريب أطفال أقل من السن القانونية على السباحة في مياه مالحة متصلة بالبحر.
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