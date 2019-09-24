ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

ميتشو

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".

وأكد أنه يعلم مدى حب الجماهير للقائد شيكابالا، موضحاً أنه بذل مجهوداً كبيراً في لقاء السوبر ضد الأهلي، وكان لابد من إراحته، كما أوضح أن غياب أشرف بن شرقي بسبب تعرضه لإصابة خفيفة، كما أن محمد عبد الشافي وأوباما اشتكيا من الإجهاد، ولذلك تم الاحتفاظ بهما على مقاعد البدلاء. وأشاد ميتشو بأداء بعض اللاعبين

وأكد أنه يعلم مدى حب الجماهير للقائد شيكابالا، موضحاً أنه بذل مجهوداً كبيراً في لقاء السوبر ضد الأهلي، وكان لابد من إراحته، كما أوضح أن غياب أشرف بن شرقي بسبب تعرضه لإصابة خفيفة، كما أن محمد عبد الشافي وأوباما اشتكيا من الإجهاد، ولذلك تم الاحتفاظ بهما على مقاعد البدلاء.



وأشاد ميتشو بأداء بعض اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية مثل إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم، كما وجه الشكر لمهاجمه خالد بوطيب الذي قدم دوراً مهماً في الاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمة، مؤكداً أن المقارنة مع الاتحاد السكندري ظالمة لأن لاعبي الاتحاد حصلوا على راحة أكبر.



وأوضح مدرب الزمالك أن اختيار التشكيل يأتي وفقاً للجاهزية بالنسبة للاعبي الفريق، مؤكداً أن الزمالك أسرة واحدة ولا توجد أي مشكلة في مسألة المشاركة من عدمها.