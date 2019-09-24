فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

محمد فرج عامر

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان أكثر جاهزية، فقد خاض 5 مباريات قبل انطلاق الدوري الممتاز، آخرها لقاء السوبر أمام الزمالك، والإصابة حرمت سموحة من بعض نجومه". وشدد رئيس مجلس إدارة سموحة على أن الهاني سليمان حارس مرمي الأمواج الزرقاء هو نجم المباراة بلا منازع، وأوضح أن بعض اللاعبين لم

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان أكثر جاهزية، فقد خاض 5 مباريات قبل انطلاق الدوري الممتاز، آخرها لقاء السوبر أمام الزمالك، والإصابة حرمت سموحة من بعض نجومه".



وشدد رئيس مجلس إدارة سموحة على أن الهاني سليمان حارس مرمي الأمواج الزرقاء هو نجم المباراة بلا منازع، وأوضح أن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب خلال المباراة، مشيرا إلى أنه يتمنى حدوث التجانس بين الصفقات الجديدة والقدامى.



وواصل الأهلي مسلسل انتصاراته مع مدربه السويسري رينيه فايلر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي بعد التغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال إفريقيا، ثم الزمالك في كأس السوبر.



وبقى سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن بلا رصيد بعد أداء باهت من أصحاب الأرض، وغابت الخطورة عن هجماتهم ضد الأهلي.