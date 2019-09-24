رياضة

فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان أكثر جاهزية، فقد خاض 5 مباريات قبل انطلاق الدوري الممتاز، آخرها لقاء السوبر أمام الزمالك، والإصابة حرمت سموحة من بعض نجومه". وشدد رئيس مجلس إدارة سموحة على أن الهاني سليمان حارس مرمي الأمواج الزرقاء هو نجم المباراة بلا منازع، وأوضح أن بعض اللاعبين لم
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حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
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السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.
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ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
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حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (2)

اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
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مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
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