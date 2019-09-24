السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

أليسون

أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.

وأضاف الحارس البرازيلي: "لا أجد الكلمات التي تعبر عن سعادتي، لكنني أشكر الله الذي منحني الفرصة كي أتواجد هنا، أعتقد أنني أمثل اليوم كل البرازيليين، وأنصح كل من يرغب من أبناء بلدي في التواجد هنا بأن يواصل العمل، ويؤمن بقدراته". وبدوره قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن تواجده في التشكيل المثالي للعام:

وأضاف الحارس البرازيلي: "لا أجد الكلمات التي تعبر عن سعادتي، لكنني أشكر الله الذي منحني الفرصة كي أتواجد هنا، أعتقد أنني أمثل اليوم كل البرازيليين، وأنصح كل من يرغب من أبناء بلدي في التواجد هنا بأن يواصل العمل، ويؤمن بقدراته".



وبدوره قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن تواجده في التشكيل المثالي للعام: "أفضل عدم القدوم إلى هنا، على أن يتوج ريال مدريد بالألقاب".



وتابع: "إذا كنت أرغب في حصد الألقاب الفردية، كان علي أن أتجه إلى رياضة التنس، وحين يفوز الفريق، فنحن دائمًا نستفيد، الموسم الماضي لم يكن جيدًا، لكن هذا مؤشر جيد لوجود لاعبين من ريال مدريد في التشكيلة المثالية للعام".



وعن اختيار زميله مارسيلو في التشكيلة، والأمر الذي انتقد كثيرا، أجاب: "هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وكل شخص حر في إبداء رأيه، ومن الصعب إرضاء الجميع".