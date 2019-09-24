رياضة

السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
أليسون
أليسون
أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.
وأضاف الحارس البرازيلي: "لا أجد الكلمات التي تعبر عن سعادتي، لكنني أشكر الله الذي منحني الفرصة كي أتواجد هنا، أعتقد أنني أمثل اليوم كل البرازيليين، وأنصح كل من يرغب من أبناء بلدي في التواجد هنا بأن يواصل العمل، ويؤمن بقدراته". وبدوره قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن تواجده في التشكيل المثالي للعام:
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حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
ميتشو

ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
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منتخب-امريكا (1)

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: فخور بـ صلاح.. وأتمنى فوز فان دايك لهذا السبب

يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، والمدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن فوز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2019، سيغير مفاهيم كثيرة في كرة القدم. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته على جانب الحفل عبر قناة beIN SPORTS، أن فيرجيل فان دايك أثبت أن التعاقد مع مدافع قوي قد يؤهل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه ليس شرطًا وحيدًا أن يتم استقطاب مهاجم مميز أو أفضل لاعبي العالم لتحقيق البطولات.
جياني-إنفانتينو (2)

«فيفا» يخطط لإطلاق كأس العالم لأندية السيدات

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزم "فيفا" استثمار مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك رغبةً منه في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، من خلال إطلاق بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بالسيدات، إضافة إلى تدشين دوري عالمي خاص بمنتخبات السيدات. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة ميلانو الإيطالية، إنه سيطلق كأس العالم للأندية في عام 2020 أو 2021، لعدم حاجته لقضاء وقت طويل من أجل إطلاق أو تدشين بطولة جديدة.
مباراة -الأهلى -والزمالك (4)

«فيفا» يهنئ الأهلي ببطولة السوبر

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويجه ببطولة السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع «تويتر» تغريدة، جاء فيها: «الأهلي بطل كأس السوبر المصري فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة كاد الأبيض أن يعود فيها بالنتيجة في الشوط الثاني بعد هدفين متتاليين وتراجع الأهلي للحفاظ على النتيجة».
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