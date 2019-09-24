حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

حسام حسن

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.

وقال حسام حسن: "أنا حزين من موقف إدارة الأهلي بعد تمسكها بوضع بند لمنع الثنائي المعار فوزي الحناوي وناصر ماهر من خوض اللقاء، ويحدث ذلك رغم أن سموحة دفع المال لاستعارة الثنائي وهو موقف غير مفهوم من إدارة الأهلي". وأشار إلى أنه راضٍ عن الأداء ولكنه حزين للنتيجة، موضحاً أن الفريق دفع ثمن الرهبة من اسم

وقال حسام حسن: "أنا حزين من موقف إدارة الأهلي بعد تمسكها بوضع بند لمنع الثنائي المعار فوزي الحناوي وناصر ماهر من خوض اللقاء، ويحدث ذلك رغم أن سموحة دفع المال لاستعارة الثنائي وهو موقف غير مفهوم من إدارة الأهلي".



وأشار إلى أنه راضٍ عن الأداء ولكنه حزين للنتيجة، موضحاً أن الفريق دفع ثمن الرهبة من اسم الأهلي في الدقائق الـ10 الأولى التي استقبل خلالها هدفاً عبر رمضان صبحي، لافتا إلى مستوى الفريق تحسن بعد ذلك وكان قادرا على التعادل.



وأضاف: "نواجه ظروفاً صعبة بسبب كثرة الإصابات في صفوف الفريق وسنصحح الأخطاء، وأغلقنا صفحة مباراة الأهلي استعداداً للقاء المقاولون بالجولة الثانية للدوري".



وبقى سموحة بقيادة حسام حسن بلا رصيد بعد أداء باهت من أصحاب الأرض، وغابت الخطورة عن هجماتهم ضد الأهلي.