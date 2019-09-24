رياضة

ميسي يعلق على البداية الضعيفة لبرشلونة في الموسم

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعلى الرغم من فوزه بالجائزة للمرة الأولى منذ انفصالها عن الكرة الذهبية في عام 2016، إلا أن ميسي تحدث عن البداية الضعيفة لبرشلونة للموسم الجاري، قائلًا حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قد بدأنا الموسم بشكل سيئ، وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نُظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا، من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة".
وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنتحسن، وسنواصل التطور وسنتقدم إلى الأمام". وتطرق النجم الأرجنتيني للحدث عن حالته البدنية قائلًا: "لقد غبت لفترة طويلة، امتدت لأكثر من شهرين وتقريبًا 3 أشهر، وفي المباراة الماضية كنت أشعر بالتعب، وافتقد إلى الشرارة وإيقاع اللعب، وسأبدأ في الحصول على دقائق أكثر، لكنني
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يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام بريشيا في الكالتشيو

تعود عجلة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يرحل حامل اللقب يوفنتوس لمواجهة بريشيا، على ملعب ماريو ريجامونتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، وسبق وأن تواجه الفريقان في 44 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 26 مباراة مقابل التعادل في 15 مواجهة وخسر 3 لقاءات أخرى، وفي تلك المباريات سجل يوفنتوس 74 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى بـ29 هدفًا.
برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
مايك -فيلان - سولسكاير

إدارة مانشستر يونايتد تستقر على بديل سولسكاير

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لناديي يوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولا يتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، في المقابل يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 8 نقاط.
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كريستيانو رونالدو

كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.
اليسون-بيكر

السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.
ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
برشلونة-وفالنسيا‎

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
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