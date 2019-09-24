ميسي يعلق على البداية الضعيفة لبرشلونة في الموسم

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

ليونيل ميسي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعلى الرغم من فوزه بالجائزة للمرة الأولى منذ انفصالها عن الكرة الذهبية في عام 2016، إلا أن ميسي تحدث عن البداية الضعيفة لبرشلونة للموسم الجاري، قائلًا حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قد بدأنا الموسم بشكل سيئ، وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نُظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا، من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنتحسن، وسنواصل التطور وسنتقدم إلى الأمام". وتطرق النجم الأرجنتيني للحدث عن حالته البدنية قائلًا: "لقد غبت لفترة طويلة، امتدت لأكثر من شهرين وتقريبًا 3 أشهر، وفي المباراة الماضية كنت أشعر بالتعب، وافتقد إلى الشرارة وإيقاع اللعب، وسأبدأ في الحصول على دقائق أكثر، لكنني

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنتحسن، وسنواصل التطور وسنتقدم إلى الأمام".



وتطرق النجم الأرجنتيني للحدث عن حالته البدنية قائلًا: "لقد غبت لفترة طويلة، امتدت لأكثر من شهرين وتقريبًا 3 أشهر، وفي المباراة الماضية كنت أشعر بالتعب، وافتقد إلى الشرارة وإيقاع اللعب، وسأبدأ في الحصول على دقائق أكثر، لكنني هادئ، وتحدثوا معي كثيرًا حول الإصابة، التي قد تتجدد، ولذلك لم تكن هناك حاجة للمخاطرة".



كما علق ميسي على المستوى المميز الذي يقدمه لاعب البرسا الشاب إنسو فاتي: "نسو فاتي؟ لقد فاجأني منذ أول يوم رأيته يتدرب فيه معنا، ولفت انتباهي، وفي المباراة التالية شارك، فهو يمر بظروف مثيرة للإعجاب، لكن يجب الحذر فهو لازال بعمر الـ16 عاما، ولا يزال غير مسؤول لتحمل تلك المسؤوليات التي يتوجب تحملها".



