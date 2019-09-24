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المالية: موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الاصلاح

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وقال محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، إنه من المقرر إعداد «دليل استرشادي» حول اليات تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يساعد فى التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة. وأوضح إنه تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط
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بورصة (2)

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في بداية التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، في مستهل جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، وخسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبروصة «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 2%، ليصل إلى مستوى 13466 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30، وإيجي إكس 70 بنسبة 1%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1519 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
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حازم-الببلاوي

حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".
جلسة -مُباحثات -مُوسعة- برئاسة رئيسي -وُزراء- مصر-والسودان. (3)

الكهرباء مقابل السلع.. تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس وزراء السودان

أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، في إطار زيارته لمصر، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

721 مليار جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الطاقة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، مقارنة بنحو 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011/2012. وتابعت "السعيد" بأن مصر تتبع استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة (2018-2030) تعتمد على عدد من المحاور الأساسية تتمثل في ضمان أمن الطاقة، إلى جانب تحرير الأسواق المحلية للطاقة.
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