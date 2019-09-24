المالية: موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الاصلاح

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

وزارة المالية

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وقال محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، إنه من المقرر إعداد «دليل استرشادي» حول اليات تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يساعد فى التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة. وأوضح إنه تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط