وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

السودان

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.

ولفت جمال الدين، إلى أن الفرد في القوات المسلحة يمثل اللبنة الأساسية، والاهتمام به من الأولويات لتحقيق الرضا الوظيفي.وأكد الوزير، أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تحملتا مسؤولية أمن البلاد واستقرارها، وأن الدعم السريع جاءت من صلب الجيش وإنجازاتها لا تخفى على أحد.وفي وقت سابق، أكد وزير المالية السوداني