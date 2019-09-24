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وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
السودان
السودان
قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
ولفت جمال الدين، إلى أن الفرد في القوات المسلحة يمثل اللبنة الأساسية، والاهتمام به من الأولويات لتحقيق الرضا الوظيفي.وأكد الوزير، أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تحملتا مسؤولية أمن البلاد واستقرارها، وأن الدعم السريع جاءت من صلب الجيش وإنجازاتها لا تخفى على أحد.وفي وقت سابق، أكد وزير المالية السوداني
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قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
الجزائر

مأساة بالجزائر.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى

لقى 8 أطفال رضع مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حريق في مستشفى ولادة في وسط غربي الجزائر، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري. وقال النقيب نسيم برناوي من الشرطة الجزائرية لوكالة فرانس برس: "للأسف توفي 8 أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان". وأضاف أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03:50 صباحًا.
الجيش- الكويتى

«نحتفظ بحق الرد».. بيان عاجل من الجيش الكويتي

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش، بيانا عاجلا، توعدت فيه مروجي الشائعات بإجراءات قانونيةـ إذ نفت ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي، من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش، منوهة في بيانها الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها، وشددت على أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".
انتخابات تونس

تونس.. رفض الطعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، رفض الطعون الـ6 المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأوضحت المحكمة أنها رفضت 3 طعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من حيث الشكل و3 طعون من حيث المضمون. وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد الماضي، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب. يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
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حمدوك

تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".
صحف سعودية

صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.
السودان

«السيادي السوداني» يكشف موعد تشكيل الحكومة

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، قد كشف عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة. وقال المصدر: إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة".
عمر-البشير (4)

محكمة سودانية تُحاكم عمر البشير بتهم «الثراء الحرام»

وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، اليوم السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجلسة الثالثة من محاكمة البشير انتهت في حدود منتصف نهار اليوم السبت، وذلك بعد استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود. وتابع: "بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير". وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.
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