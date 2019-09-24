صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

الصحف استعرضت رفض القضاء في تونس لكل الطعون المقدّمة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة ومن ثم ستجري دورة ثانية بين الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال المحبوس.
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية.
ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة.
وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن "الصعوبة تكمن في معرفة كيفية ترتيب رد دولي" . مضيفا "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر في منطقة الخليج".
وتحت عنوان "بيان أوروبي: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو" ، أوضحت صحيفة "البيان"أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا
وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن "الصعوبة تكمن في معرفة كيفية ترتيب رد دولي" . مضيفا "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر في منطقة الخليج".
وتحت عنوان "بيان أوروبي: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو" ، أوضحت صحيفة "البيان"أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومات الثلاث قالت في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".
وطالب القادة الثلاثة طهران بالامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد. ودعوها إلى التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد، معتبرين أنه "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".
وتحت عنوان "واشنطن ولندن: طهران متورطة" ، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف إيران مجددا ترمب بأنها "دولة الإرهاب الأولى في العالم".
وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى قول جونسون :"إنه بغض النظر عن آراء الجميع بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية فقد حان الوقت للتفاوض على اتفاق جديد".
وذكرت صحيفة "الخليج" أن ترامب في تصريحات أمس الإثنين أثنى على مقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقوله "أتفق مع جونسون أننا بحاجة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران".
ورحب ترامب بالاقتراح البريطاني، وقال إنه يحترم جونسون كثيراً ولم يفاجأ بطرحه الفكرة.
وتحت عنوان "الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار العمل الجبان" ، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد على أن بلاده قادرة على التعامل مع آثار العمل التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة "أرامكو" في بقيق وخريص، والذي وصفه بـ"الجبان" ويستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
وكان الملك سلمان عقد جلسة مباحثات في قصر السلام في مدينة جدة أمس مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد بدوره، أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، مثمناً الدور المحوري لـ"الشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".
وبالانتقال إلى تونس ذكرت "الاتحاد" أن القضاء في تونس رفض كل الطعون المقدّمة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 15 سبتمبر الجاري.
بذلك، يؤكد القضاء نتيجة الانتخابات التي سبق أن أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات وهي وجود دورة ثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.
كما أشارت الصحيفة إلى مقتل ضابط شرطة قرب محكمة بمدينة بنزرت شمال تونس أمس وذلك بعد طعنه بسكين، فيما وصفت نقابة أمنية الهجوم بـ"الإرهابي"، قالت وزارة الداخلية: إنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي.
وحول الأوضاع في سوريا ، أشارت "الخليج" إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الاثنين، تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام، والمعارضة، والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور، والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وقال جوتيريس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل" في هذا البلد الغارق في حرب منذ 2011.
وتحت عنوان "اتفاق الدستورية يساوي بين الحكومة والمعارضة" ، ذكرت "الشرق الأوسط" أن المبعوث الأممي غير بيدرسن، نجح في تسهيل توصل الحكومة السورية و"هيئة التفاوض" المعارضة للاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية وقواعد عملها بموجب القرار الدولي 2254، ليكون أول اتفاق سوري - سوري منذ بدء الأزمة في ربيع 2011 بعد ورقة المبادئ السياسية الـ12.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقة الحكومة والهيئة على تشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة بتسهيل من مبعوثي الخاص وفقاً للقرار 2254 على أن تنعقد اللجنة في الأسابيع المقبلة لتشكل "بداية مسار سياسي يلبّي تطلعات جميع السوريين والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".