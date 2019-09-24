صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

الصحف استعرضت رفض القضاء في تونس لكل الطعون المقدّمة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة ومن ثم ستجري دورة ثانية بين الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال المحبوس.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

صحف عربية

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".

وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن "الصعوبة تكمن في معرفة كيفية ترتيب رد دولي" . مضيفا "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر في منطقة الخليج". وتحت عنوان "بيان أوروبي: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو" ، أوضحت صحيفة "البيان"أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا