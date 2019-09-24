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صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

الصحف استعرضت رفض القضاء في تونس لكل الطعون المقدّمة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة ومن ثم ستجري دورة ثانية بين الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال المحبوس.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن "الصعوبة تكمن في معرفة كيفية ترتيب رد دولي" . مضيفا "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر في منطقة الخليج". وتحت عنوان "بيان أوروبي: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو" ، أوضحت صحيفة "البيان"أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا
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المسجد-الأقصى (1)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله. من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي 30 عاما والمحتجزة في معتقل (بيتاح تكفا) والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة.
السودان

وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
صحف-سودانية

صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
صحف سعودية

صحف عربية: تونس للإعادة والسعودية تلجأ لمخزون النفط

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس أمس، ولا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية تتصدر عناوين الصحف، وتناولت أيضا الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "تونس: انتخابات الرئاسة تسير نحو جولة إعادة"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت مساء أمس، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02%.
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