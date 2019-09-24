كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعقب تتويج ميسي بالجائزة، نشر حساب المنتخب البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لكريستيانو وكتب عليها "الأفضل على الإطلاق".



يذكر أن رونالدو لم يحضر الحفل السنوى للفيفا للعام الثاني على التوالي، على الرغم من إقامته في إيطاليا، حيث يلعب كريستيانو رفقة يوفنتوس.

وفيما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها اللاعبون:

1- ميسي: 46 صوتًا2- فان دايك: 38 صوتًا3- رونالدو: 36 صوتًا4- صلاح: 26 صوتًا5- ماني: 23 صوتًا6- مبابي: 17 صوتًا7- دي يونج: 16 صوتًا8- هازارد: 16 صوتًا9- دي ليخت: 9 أصوات10- كين: 5 أصوات