رياضة

كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.
وعقب تتويج ميسي بالجائزة، نشر حساب المنتخب البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لكريستيانو وكتب عليها "الأفضل على الإطلاق". يذكر أن رونالدو لم يحضر الحفل السنوى للفيفا للعام الثاني على التوالي، على الرغم من إقامته في إيطاليا، حيث يلعب كريستيانو رفقة يوفنتوس. [email protected] pic.twitter.com/tASzCHHcMP —
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يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام بريشيا في الكالتشيو

تعود عجلة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يرحل حامل اللقب يوفنتوس لمواجهة بريشيا، على ملعب ماريو ريجامونتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، وسبق وأن تواجه الفريقان في 44 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 26 مباراة مقابل التعادل في 15 مواجهة وخسر 3 لقاءات أخرى، وفي تلك المباريات سجل يوفنتوس 74 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى بـ29 هدفًا.
برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
مايك -فيلان - سولسكاير

إدارة مانشستر يونايتد تستقر على بديل سولسكاير

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لناديي يوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولا يتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، في المقابل يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 8 نقاط.
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ميسى

ميسي يعلق على البداية الضعيفة لبرشلونة في الموسم

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعلى الرغم من فوزه بالجائزة للمرة الأولى منذ انفصالها عن الكرة الذهبية في عام 2016، إلا أن ميسي تحدث عن البداية الضعيفة لبرشلونة للموسم الجاري، قائلًا حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قد بدأنا الموسم بشكل سيئ، وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نُظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا، من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة".
محمد-صلاح

من صوت لصلاح في المركز الأول بحفل ذا بيست؟

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وحل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الرابع في عملية التصويت التي شملت كباتن ومدربي المنتخبات، وبالنظر إلى الكباتن الذين منحوا صلاح التصويت في المركز الأول هم: قائد بوروندي سيدو بيراهين، وقائد الصين جونامين هاو، وقائد جزر القمر نادجيم عبده، وقائد جيبوتي يوسف محمد باتيو، وقائد اليونان فاسيليوس توروسيديس، وقائد لاتفيا كاسبارس دوبرا، وقائد ليشتنشتاين ميشيل بولفيرينو.
محمد صلاح

تعرف على أصوات كباتن ومدربي المنتخبات في ذا بيست

توج أمس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العام، ذلك الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، وتفوق ميسي على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل في المركز الثاني، بينما تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، أما نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فحل في المركز الرابع متفوقًا على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي حل خامسًا.
فان-دايك‎

دليلك الكامل لحفل جوائز «فيفا» للأفضل في العام

تحتضن أوبرا "ألا سكالا" اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العام، حيث من المنتظر أن يقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، ومن المقرر أن يشهد الحفل قيام أوركسترا أوبرا "ألا سكالا" ببعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد الانتهاء من إعلان كل الفائزين، ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بـ10 جوائز رئيسية، بينما تتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية الثانوية، وفي ما يلي الجوائز:
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