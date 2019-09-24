رياضة

إدارة مانشستر يونايتد تستقر على بديل سولسكاير

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
فيلان - سولسكاير
فيلان - سولسكاير
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لناديي يوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولا يتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، في المقابل يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 8 نقاط.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إنه في حالة استغناء إدارة مانشستر يونايتد عن خدمات سولسكاير هذا العام، فإن أليجري سيكون البديل المفضل لدى مسؤولي الشياطين الحمر. وأشارت توتو سبورت إلى أن ماسيمليانو أليجري يحصل حاليًا على دروس مكثفة في اللغة الإنجليزية، استعدادًا لتلقي أي عرض من أندية البريميرليج. وقال
اقرأ المزيد
يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام بريشيا في الكالتشيو

تعود عجلة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يرحل حامل اللقب يوفنتوس لمواجهة بريشيا، على ملعب ماريو ريجامونتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، وسبق وأن تواجه الفريقان في 44 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 26 مباراة مقابل التعادل في 15 مواجهة وخسر 3 لقاءات أخرى، وفي تلك المباريات سجل يوفنتوس 74 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى بـ29 هدفًا.
برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
كريستيانو رونالدو

كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دي خيا حتى 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، بتمديد ارتباط اللاعب مع الإدارة بعقد جديد يربطه بالنادي حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.. وأعرب دي خيا، عن سعادته بعد توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وقال الحارس الإسباني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أقضي ثمانية سنوات في هذا النادي العظيم، وأن أحصل على فرصة لإكمال مسيرتي هنا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]