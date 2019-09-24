إدارة مانشستر يونايتد تستقر على بديل سولسكاير

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

فيلان - سولسكاير

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لناديي يوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولا يتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، في المقابل يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 8 نقاط.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إنه في حالة استغناء إدارة مانشستر يونايتد عن خدمات سولسكاير هذا العام، فإن أليجري سيكون البديل المفضل لدى مسؤولي الشياطين الحمر. وأشارت توتو سبورت إلى أن ماسيمليانو أليجري يحصل حاليًا على دروس مكثفة في اللغة الإنجليزية، استعدادًا لتلقي أي عرض من أندية البريميرليج. وقال

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إنه في حالة استغناء إدارة مانشستر يونايتد عن خدمات سولسكاير هذا العام، فإن أليجري سيكون البديل المفضل لدى مسؤولي الشياطين الحمر.



وأشارت توتو سبورت إلى أن ماسيمليانو أليجري يحصل حاليًا على دروس مكثفة في اللغة الإنجليزية، استعدادًا لتلقي أي عرض من أندية البريميرليج.



وقال ماسيمليانو أليجري في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو، في وقت سابق : "لم أندم على مغادرة يوفنتوس، الأمور لا يجب أن تكون بشكل إجباري، الحصول على راحة أمر مهم بعد 5 سنوات من العمل الشاق".



وواصل المدرب الإيطالي: "أتمتع بعلاقة جيدة مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، إنه رجل شاب يتمتع بخبرات أوروبية كبيرة ويبذل قصارى جهده من أجل تحسين الكرة الإيطالية".