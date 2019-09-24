برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

برشلونة

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.

وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو في 19 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات لفياريال، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل البرسا في تلك المباريات 47 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ21 هدفًا. وبالنسبة للهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري الإسباني،