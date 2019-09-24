رياضة

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
برشلونة
برشلونة
تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو في 19 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات لفياريال، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل البرسا في تلك المباريات 47 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ21 هدفًا. وبالنسبة للهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري الإسباني،
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يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام بريشيا في الكالتشيو

تعود عجلة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يرحل حامل اللقب يوفنتوس لمواجهة بريشيا، على ملعب ماريو ريجامونتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، وسبق وأن تواجه الفريقان في 44 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 26 مباراة مقابل التعادل في 15 مواجهة وخسر 3 لقاءات أخرى، وفي تلك المباريات سجل يوفنتوس 74 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى بـ29 هدفًا.
مايك -فيلان - سولسكاير

إدارة مانشستر يونايتد تستقر على بديل سولسكاير

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لناديي يوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولا يتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، في المقابل يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 8 نقاط.
كريستيانو رونالدو

كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.
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برشلونة - غرناطة‎ (2)

برشلونة إلى الهاوية.. سقوط جديد أمام غرناطة بالدوري

سقط فريق برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني، المباراة بدأت بشكل مفاجئ من جانب لاعبي غرناطة الذين نجحوا في هز شباك الألماني تيرشتيجن حارس البلوجرانا في الثانية 36 من عمر المباراة عن طريق رامون عزيز. هدف غرناطة كان بمثابة الصدمة للاعبي برشلونة ، وعقد المباراة عليهم مبكرًا، ولم تفلح محاولات الفريق الكتالوني في تعديل النتيجة طول فترات الشوط الأول.
برشلونة-وفالنسيا‎

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
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سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
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