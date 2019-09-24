برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
برشلونة
تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو في 19 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات لفياريال، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل البرسا في تلك المباريات 47 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ21 هدفًا.
وبالنسبة للهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري الإسباني،
وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو في 19 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات لفياريال، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل البرسا في تلك المباريات 47 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ21 هدفًا.
وبالنسبة للهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري الإسباني، فيتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 15 هدفًا، مقابل 9 أهداف للنجم البرازيلي نيمار، و7 أهداف للهولندي باتريك كلويفرت و5 أهداف لكل من دييجو فورلان وفيكتور.
ويأمل برشلونة في العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته المفاجآة في الجولة الماضية أمام غرناطة بهدفين دون رد.
وفيما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم:
بلد الوليد X غرناطة الساعة 7:00 مساء.
ريال بيتيس X ليفانتي الساعة 8:00 مساء.