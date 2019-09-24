الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله. من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي 30 عاما والمحتجزة في معتقل (بيتاح تكفا) والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة.

وقال ذوو الأسيرة اللبدي في تصريح اليوم، إن سلطات الاحتلال اعتقلتها على معبر (الكرامة) أثناء قدومها من الأردن للمشاركة في حفل زفاف قريبتها في بلدة يعبد بتاريخ 20/8/2019، ومنذ ذلك الوقت تم احتجازها في المعتقل، وتتعرض لتحقيق قاس لساعات طويلة، وتم حرمانها من الزيارة.وأضافوا أنه عندما عجز الاحتلال عن تقديم