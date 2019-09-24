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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله. من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي 30 عاما والمحتجزة في معتقل (بيتاح تكفا) والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة.
وقال ذوو الأسيرة اللبدي في تصريح اليوم، إن سلطات الاحتلال اعتقلتها على معبر (الكرامة) أثناء قدومها من الأردن للمشاركة في حفل زفاف قريبتها في بلدة يعبد بتاريخ 20/8/2019، ومنذ ذلك الوقت تم احتجازها في المعتقل، وتتعرض لتحقيق قاس لساعات طويلة، وتم حرمانها من الزيارة.وأضافوا أنه عندما عجز الاحتلال عن تقديم
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المسجد-الأقصى (1)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
صحف سعودية

صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
السودان

وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
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غزة (2)

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب قلنديا شمالي القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا، النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على المرأة التي لم تشكل أي خطر عليهم. وأشار شهود عيان إلى أن السيدة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.
وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

السعودية عن تصريحات نتنياهو: باطلة ومرفوضة

استنكر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأحد، الإجراءات وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن والضفة الغربية، واعتبر العساف خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أن تلك الإجراءات باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض. وتابع: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته، إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن.
نتنياهو 3

لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
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