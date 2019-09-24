يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام بريشيا في الكالتشيو

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

يوفنتوس

تعود عجلة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يرحل حامل اللقب يوفنتوس لمواجهة بريشيا، على ملعب ماريو ريجامونتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، وسبق وأن تواجه الفريقان في 44 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 26 مباراة مقابل التعادل في 15 مواجهة وخسر 3 لقاءات أخرى، وفي تلك المباريات سجل يوفنتوس 74 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى بـ29 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب بريشيا في الدوري الإيطالي في 22 مباراة سابقة، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 9 مباريات، وتعادلا في 10 لقاءات، واكتفى بريشيا بالانتصار في 3 مواجهات فقط. وبالنسبة للهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري، فيتصدر القائمة أليساندور ديل بيررو برصيد 10 أهداف، مقابل 7 أهداف لكل