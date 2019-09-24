ليست خيالا.. أغلى السيارات الموجودة في العالم حاليا

تعد هذه المجموعة من السيارات هي الموديلات الأغلى على مستوى الأسواق العالمية، وذلك بعيدًا عن الإصدارات الخيالية التي قد لا ترتقي لمراحل الإنتاج والتصنيع الفعلية

تحرير:محمود نبيل ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فيراري 488

تمتلك العديد من السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانات واسعة على المستوى الفني، وهو الأمر الذي يصل بأسعارها إلى مستويات ضخمة، خاصة إذا ما كانت تنتج بشكل فعلي في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت السيارات الأغلى في الأسواق العالمية منقسمة إلى مجموعتين هما المصنعتان فعليا والمفاهيم الاختبارية التي تكشف عنها الشركات العالمية من وقت إلى آخر في الأسواق المختلفة، إلا أنها لا تدخل بشكل فعلي لمراحل الإنتاج الفعلية في العالم.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كار آند درايفر المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تصفها بأنها الأغلى في العالم على الإطلاق. رولز رويس فانتوم واحدة من أكفأ الإصدارات التي أطلقتها الشركة البريطانية في الأسواق العالمية، حيث صنعت رولز رويس هذه