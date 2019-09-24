ليست خيالا.. أغلى السيارات الموجودة في العالم حاليا

تعد هذه المجموعة من السيارات هي الموديلات الأغلى على مستوى الأسواق العالمية، وذلك بعيدًا عن الإصدارات الخيالية التي قد لا ترتقي لمراحل الإنتاج والتصنيع الفعلية
تمتلك العديد من السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانات واسعة على المستوى الفني، وهو الأمر الذي يصل بأسعارها إلى مستويات ضخمة، خاصة إذا ما كانت تنتج بشكل فعلي في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت السيارات الأغلى في الأسواق العالمية منقسمة إلى مجموعتين هما المصنعتان فعليا والمفاهيم الاختبارية التي تكشف عنها الشركات العالمية من وقت إلى آخر في الأسواق المختلفة، إلا أنها لا تدخل بشكل فعلي لمراحل الإنتاج الفعلية في العالم.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كار آند درايفر المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تصفها بأنها الأغلى في العالم على الإطلاق.
رولز رويس فانتوم
واحدة من أكفأ الإصدارات التي أطلقتها الشركة البريطانية في الأسواق العالمية، حيث صنعت رولز رويس هذه
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كار آند درايفر المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تصفها بأنها الأغلى في العالم على الإطلاق.
رولز رويس فانتوم
واحدة من أكفأ الإصدارات التي أطلقتها الشركة البريطانية في الأسواق العالمية، حيث صنعت رولز رويس هذه النسخة من فانتوم بشكل خاص للفئات الثرية، والتي سعت من خلالها لاستهداف مجموعة كبيرة من الفئات الجماهيرية، والتي بالفعل أعجبت بأداء السيارة بشكل عام، ويصل سعرها إلى 497.5 ألف دولار في الأسواق العالمية، وهو ما يعني أنها ستعرض في العديد من الأسواق بأسعار تتجاوز 10 ملايين وأكثر من عملاتها المحلية، وذلك دون حساب المصروفات الجمركية والضرائب التي تفرضها كل دولة.
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لامبورجيني أفاينتادور
تستطيع الوصول إلى شرائح مختلفة من الجماهير، وهي من بين الإصدارات التي تتمتع بتقنيات متطورة وتكنولوجيا مثيرة تؤكد تواجدها بين قائمة السيارات التي تتمتع بالعديد من القدرات على المستوى الفني والأدائي، وهو الأمر الذي الذي يجعل الشركة تراهن على عملية تطويرها بشكل مستمر، ويصل سعرها في الأسواق العالمية إلى 526.8 ألف دولار في العديد من البلدان، وذلك دون حساب المصروفات الجمركية أو الضرائب.
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بوجاتي تشيرون سبورت
تعد من أفضل السيارات القادرة على السير بسرعة 420 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وهو ما يؤهلها لأن تكون من بين أسرع السيارات التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، ويصل سعرها إلى 3.3 مليون دولار في الأسواق العالمية، وهو ما يعني أنها ستعرض في العديد من الأسواق بأسعار تصل إلى عشرات الملايين وأكثر من عملاتها المحلية.
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فيراري 488 بيستا
تتمتع بثقة كبيرة لدى الجمهور على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي جعل الشركة الإيطالية تراهن باستمرار على التكنولوجيا الجديدة والتقنياات المتطورة الخاصة بقيادة السيارات، الأمر الذي أسهم في بقاء فيراري 488 بيستا ضمن السيارات المتطورة على المستوى التكنولوجي في العام الجاري بقوة، ويصل سعرها في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي إلى 394.4 ألف دولار.
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بنتلي مولسان
تغيرت مولسان على مدى سنوات طويلة عددا من المرات، ولكنها دومًا حافظت على روح السيارات الفاخرة التي تمتلك الشركة البريطانية فيها باعًا طويلا خلال تاريخها، مثل كبر الحجم والتطور التقني والمعاصرة، بما يجعلها واحدة من أهم السيارات السيدان الفاخرة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، حيث يصل سعرها إلى 376.8 ألف دولار، وذلك دون حساب الضرائب والمصروفات الجمركية التي تفرضها كل بلد وفقًا لخططها.