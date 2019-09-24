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ليست خيالا.. أغلى السيارات الموجودة في العالم حاليا

تعد هذه المجموعة من السيارات هي الموديلات الأغلى على مستوى الأسواق العالمية، وذلك بعيدًا عن الإصدارات الخيالية التي قد لا ترتقي لمراحل الإنتاج والتصنيع الفعلية
تحرير:محمود نبيل ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فيراري 488
فيراري 488
تمتلك العديد من السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانات واسعة على المستوى الفني، وهو الأمر الذي يصل بأسعارها إلى مستويات ضخمة، خاصة إذا ما كانت تنتج بشكل فعلي في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت السيارات الأغلى في الأسواق العالمية منقسمة إلى مجموعتين هما المصنعتان فعليا والمفاهيم الاختبارية التي تكشف عنها الشركات العالمية من وقت إلى آخر في الأسواق المختلفة، إلا أنها لا تدخل بشكل فعلي لمراحل الإنتاج الفعلية في العالم.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة كار آند درايفر المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تصفها بأنها الأغلى في العالم على الإطلاق.   رولز رويس فانتوم  واحدة من أكفأ الإصدارات التي أطلقتها الشركة البريطانية في الأسواق العالمية، حيث صنعت رولز رويس هذه
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هيونداي أكسنت

سيارات بأسعار معقولة ينتظرها العالم في 2020

تضع دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات الأسعار وأوضاع الأسواق العالمية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق مستويات انتشار واسعة على مستوى تلك الأسواق، وهو الأمر الذي في الغالب ما يتعلق بالأسعار بشكل كبير. وخلال الوقت الحالي، تستعد الشركات العالمية لطرح مجموعة من السيارات بأسعار معقولة في الأسواق خلال العام المقبل، وخاصة أن تلك الموديلات هي نسخ أكثر تطورًا لسيارات تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة وليست تنتمي للإصدارات الفاخرة.
فيات اكس 500

سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ. التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.
زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
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