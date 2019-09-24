وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى
دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
هكذا تحدث وزير الدفاع مع ضباطه وجنوده ليدعم طموحاتهم المتصاعدة في أنهم يمتلكون دائما أسباب النصر من سلاح متطور وتدريب بأحدث النظم وإعداد لكل فروع وأشكال المواجهات العسكرية. تحدث الفريق أول زكي كيف أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية في كل الأسلحة
هكذا تحدث وزير الدفاع مع ضباطه وجنوده ليدعم طموحاتهم المتصاعدة في أنهم يمتلكون دائما أسباب النصر من سلاح متطور وتدريب بأحدث النظم وإعداد لكل فروع وأشكال المواجهات العسكرية. تحدث الفريق أول زكي كيف أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية في كل الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات.
وتحدث أيضا كيف تسعى باستمرار لفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة.
ومثلما توقف حدادا لتحية أرواح الشهداء من الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، كان حريصا على أن يلفت الأنظار إلى تقدير المؤسسة العسكرية بالنجاحات التى تحققت للقضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء والتى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة.
في هذا السياق نقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة فى تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كل المخاطر والتحديات.
من جهته ألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية فى العالم.
الفريق أول زكى كان حريصا على إبلاغ رسالة المؤسسة العسكرية لرجالها المرابطين على حماية حدود الوطن وأراضيه وسمائه فأكد أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.
وجدد زكي مع مقاتليه قسم الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة أدار القائد العام حوارا مع القادة والضباط بدأه بتوضيح كل الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كل الموضوعات التى تدور فى أذهانهم، وأعرب عن سعادته لما لمسه من فهم واعٍ وإدراك صحيح لكل ما يدور من تحديات تؤثر على أمن مصر القومى.