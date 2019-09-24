وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.

هكذا تحدث وزير الدفاع مع ضباطه وجنوده ليدعم طموحاتهم المتصاعدة في أنهم يمتلكون دائما أسباب النصر من سلاح متطور وتدريب بأحدث النظم وإعداد لكل فروع وأشكال المواجهات العسكرية. تحدث الفريق أول زكي كيف أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية في كل الأسلحة