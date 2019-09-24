وزير الدفاع يشيد بنجاحات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

أشاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار، جاء ذلك خلال لقائه طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

واستهل القائد العام اللقاء، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدرييس تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.واستعرض القائد العام،

واستهل القائد العام اللقاء، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدرييس تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



واستعرض القائد العام، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وأدار حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة، لبناء المقاتل الذى يمتلك الاحترافية فى تنفيذ المهام التى توكل إليه تحت مختلف الظروف.



وألقى مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن المعهد يعمل على إعداد ضباط واثقين فى أنفسهم وأسلحتهم، لكي يكونوا مستعدين دائما للزود عن أمن مصر واستقراراها، مشيرا إلى دور المعهد فى دعم منظومة التأمين الفني للقوات المسلحة بكافة الأفرع والتخصصات.



حضر اللقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة.



