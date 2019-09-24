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البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في بداية التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، في مستهل جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، وخسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبروصة «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 2%، ليصل إلى مستوى 13466 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30، وإيجي إكس 70 بنسبة 1%.
وأنهت مؤشرات البورصة أمس، الإثنين، تعاملاتها على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي بنهاية الجلسة نحو 8.91 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 694.11 مليار جنيه مقابل 702.3 مليار جنيه بنهاية تداولات أول أمس الأحد. وبلغ حجم التداول الإجمالي في ختام تعاملات أمس نحو 348.2 مليون سهم بقيمة 3.65 مليار جنيه منها 2.32
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وزارة-المالية

المالية: موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الاصلاح

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1519 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
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بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 36 مليار جنيه في بداية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
بورصة (2)

البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
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