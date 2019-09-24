البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في بداية التعاملات
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
البورصة المصرية
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، في مستهل جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، وخسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبروصة «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 2%، ليصل إلى مستوى 13466 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30، وإيجي إكس 70 بنسبة 1%.
وأنهت مؤشرات البورصة أمس، الإثنين، تعاملاتها على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي بنهاية الجلسة نحو 8.91 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 694.11 مليار جنيه مقابل 702.3 مليار جنيه بنهاية تداولات أول أمس الأحد.
وبلغ حجم التداول الإجمالي في ختام تعاملات أمس نحو 348.2 مليون سهم بقيمة 3.65 مليار جنيه منها 2.32
وأنهت مؤشرات البورصة أمس، الإثنين، تعاملاتها على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي بنهاية الجلسة نحو 8.91 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 694.11 مليار جنيه مقابل 702.3 مليار جنيه بنهاية تداولات أول أمس الأحد.
وبلغ حجم التداول الإجمالي في ختام تعاملات أمس نحو 348.2 مليون سهم بقيمة 3.65 مليار جنيه منها 2.32 مليار جنيه للمتعاملين الرئيسيين و1.27 مليار جنيه للأسهم، عبر تنفيذ 32.57 ألف عملية.
وشهدت جلسة أمس التداول على 178 سهماً ارتفع منها 25 سهماً فقط فيما حافظ 27 سهماً آخر على سعر الإغلاق السابق وانخفض 126 سهماً.
كما سجلت البورصة المصرية يوم الأحد الماضي أسوأ أداء يومي لها منذ 3 سنوات، وهبوط مؤشر EGX30 بنسبة 5.3% خلال الجلسة، ما أدى إلى إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.