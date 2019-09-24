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إعدام 34 طن أسماك نافقة قبل بيعها في أسواق البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
إعدام اسماك - صورة أرشيفية
إعدام اسماك - صورة أرشيفية
أعلنت محافظة البحيرة تشكيل لجان متابعة من البيئة والتموين والصحة والطب البيطري، لضبط الأسماك النافقة في نهر النيل فرع رشيد قبل بيعها في الأسواق، حيث تم ضبط 34 طن أسماك نافقة من البوري والطوبار وتم إعدامهم بالمدافن الصحية حتى لا تتسرب الأسماك للأسواق مرة أخرى، حيث شهد نهر النيل فرع رشيد بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة كارثة حقيقية بعد نفوق الأسماك فى نهر النيل فرع رشيد. وانتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في وجود عدد من الصيادين والمواطنين يتجهون إلى صيد الأسماك وهى نافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة.
وقامت مديرية التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من عدم وجود أي كميات من الأسماك النافقة يتم تداولها بالأسواق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وخاصة في المحمودية وايتاي البارود ودمنهور ورشيد وادكو والمناطق المطلة على نهر النيل كما تم غلق جميع محطات المياه الموجودة على نهر النيل بعد تغير لون المياه ورائحتها. وشنت
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مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
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16.8 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف. وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وتم إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة، أسيوط، دمياط.
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سؤال للحكومة عن حوادث طريق «السويس - الإسماعيلية»

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة لتلافي الحوادث المتكررة على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، قائلة إن طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، يشهد العديد من الحوادث التي تكون بشكل شبه يومي، وذلك دون تدخل الجهات المعنية، ما يؤدي إلى وفاة العشرات سنويا جراء الحوادث على هذا الطريق، وآخر تلك الحوادث هي مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث على الطريق، وغير ذلك الكثير خلال الفترة الماضية.
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نفوق 25 طن أسماك في نهر النيل بأدكو ورشيد (صور)

شهد، اليوم الأحد، نهر النيل فرع رشيد بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، كارثة بعد نفوق أكثر من 25 طن أسماك في النهر، إذ انتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في نهر النيل أمام محطة مياه رشيد وبحيرة إدكو، وتوجه عدد من الصيادين والمواطنين إلى صيد الأسماك النافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة داخل الأسواق، ما أدى إلى شن الحملات المكثفة على الأسواق وضبط الكمية المعلنة ودفنها في المدفن الصحي بكوم حمادة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار وزارة الري وشركة مياه الشرب للتأكد من سلامة المياه.
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جمعة وعلام يحتفلان بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة. وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل"، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
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وزير النقل يلغي مزلقان أبو حمص القديم (صور)

وجه اللواء كامل الوزير وزير النقل، بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على محطة مزلقان أبو حمص، وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر إلغاء المزلقان القديم واستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة، جاء ذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل يعتمد 10 ملايين لمحطة قطار دمنهور

قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اعتماد 10 ملايين جنيه لدفع العمل بمحطة السكة الحديد بدمنهور، وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة الانتهاء من الأرصفة خلال أسبوع، وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع القوات المسلحة "سلاح المهندسين"، وأيضا سرعة إنهاء الكوبري المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوي الحتياجات الخاصة، وإنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.
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