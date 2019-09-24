إعدام 34 طن أسماك نافقة قبل بيعها في أسواق البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

إعدام اسماك - صورة أرشيفية

أعلنت محافظة البحيرة تشكيل لجان متابعة من البيئة والتموين والصحة والطب البيطري، لضبط الأسماك النافقة في نهر النيل فرع رشيد قبل بيعها في الأسواق، حيث تم ضبط 34 طن أسماك نافقة من البوري والطوبار وتم إعدامهم بالمدافن الصحية حتى لا تتسرب الأسماك للأسواق مرة أخرى، حيث شهد نهر النيل فرع رشيد بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة كارثة حقيقية بعد نفوق الأسماك فى نهر النيل فرع رشيد. وانتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في وجود عدد من الصيادين والمواطنين يتجهون إلى صيد الأسماك وهى نافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة.

وقامت مديرية التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من عدم وجود أي كميات من الأسماك النافقة يتم تداولها بالأسواق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وخاصة في المحمودية وايتاي البارود ودمنهور ورشيد وادكو والمناطق المطلة على نهر النيل كما تم غلق جميع محطات المياه الموجودة على نهر النيل بعد تغير لون المياه ورائحتها. وشنت