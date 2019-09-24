جريمة

دهاء ابن وحسرة أم..كواليس ادعاء شاب اختطافه بالمنتزه

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
خطف - تعبيرية
خطف - تعبيرية
لم تدر ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية أن فلذة كبدها سيضعها في موقف لا تحسد عليه أمام رجال الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، هرعت الأم لإبلاغ الأمن فور تلقيها اتصالا هاتفيا من هاتف نجلها طلب منها شخص مجهول الهوية دفع مبلغ فدية 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، مطالبة ضباط المباحث بقسم شرطة المنتزه "إلحقوني.. ابني اتخطف"، لكن سرعان ما تكشفت الحقيقة، وأنها وقعت في فخ نصبه فلذة كبدها، إذ تبين اختلاقه الواقعة للحصول على الأموال لنفسه دون التفكير لبرهة في والدته.
البداية تعود إلى تلقى مأمور قسم شرطة ثاني المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه بغياب نجلها، يبلغ من العمر 19 عاما، عن مسكنهما، وأضافت اتصال مجهول بها من الهاتف المحمول الخاص بنجلها المتغيب، وقرر لها وجود نجلها برفقته وطلب
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محكمة-ارشفية

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
وزارة-الداخلية

مقتل 6 إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأكتوبر

قُتل 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أثناء مداهمة وكرهم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، وتحفظت القوات على الأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها بجوار الجثامين، يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

الداخلية توقع بـ485 عنصرا إجراميا في 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، و345 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة و258 قطعة سلاح أبيض.
اختناق- من -الغاز

وجبة فاسدة.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بحالات تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة لحوم فاسدة بقرية جماجمون التابعة لدائرة مركز دسوق، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لقسم الاستقبال في مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
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سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
حبس-كلابشات

ضبط صاحب معهد تعليمي غير مرخص يمنح شهادات مزورة

حلم الثراء السريع راوده منذ صغره وعرف طريق المال عبر إنشاء معهد تعليمي، ومع نهمه الشديد للمال وقع في دائرة الاتهام، ورغم ذلك لم ييأس من تحقيق حلمه بأن تفكيره دله إلى جمع أموال من الطلاب بحجة حصولهم على شهادات من المعهد، قبل أن يفاجئ الطلاب بعدم وجود شهادات، وحرروا ضده عدة بلاغات تتهمه بالنصب. البداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغات من طلاب بنصب صاحب معهد تعليمي عليهم والاستيلاء منهم على أموال مقابل حصولهم على شهادات تخرج من المعهد.
انهيار-شرفة-عقار

بينقلوا عزال عروسة.. مصرع شخص وإصابة 13 في انهيار «بلكونة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، أثر انهيار شرفة عقار بإحدى العقارات الكائنة بعزبة تابعة إلى قرية "فرعون" بمنطقة الرأس السوداء بحي المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أثناء قيام مواطنين بنقل الآثاث المنزلي لعروس بالعقار محل الواقعة، فيما هرولت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية المعنية ومسؤولي حي المنتزه إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثمان الشخص الوحيد المتوفى جراء الانهيار إلى مشرحة كوم الدكة بحي العطارين، وسط المدينة.
جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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