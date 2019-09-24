6قتلى و27 مصابا من المهاجرين إثر انقلاب شاحنة بتركيا

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

انقلاب سيارة

لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في تركيا، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز". وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق". ويشكل السائقون نحو 55% من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراحلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19% .

"منظمة الصحة العالمية"، أفادت بأن تركيا لديها قانون واضح لضبط عملية السير، سواء تعلق الأمر بالسرعة المفرطة أو بزجر حالات السكر، لكن التطبيق لا يجري على النحو المطلوب. وأظهرت دائرة التحقيقات في حوادث المرور التابعة لمديرية الأمن التركية تقريرا يكشف فيه حجم الخسائر الناتجة عن الحوادث في البلاد. وذكر التقرير