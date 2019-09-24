سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

6قتلى و27 مصابا من المهاجرين إثر انقلاب شاحنة بتركيا

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في تركيا، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز". وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق". ويشكل السائقون نحو 55% من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراحلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19% .
"منظمة الصحة العالمية"، أفادت بأن تركيا لديها قانون واضح لضبط عملية السير، سواء تعلق الأمر بالسرعة المفرطة أو بزجر حالات السكر، لكن التطبيق لا يجري على النحو المطلوب. وأظهرت دائرة التحقيقات في حوادث المرور التابعة لمديرية الأمن التركية تقريرا يكشف فيه حجم الخسائر الناتجة عن الحوادث في البلاد. وذكر التقرير
اقرأ المزيد
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

المحكمة العليا البريطانية: قرار تعليق البرلمان باطل

علقت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان. وأكدت المحكمة العليا، في بيان لها، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، موضحة أن قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان "غير قانوني". ورفضت المحكمة العليا في لندن، في وقت سابق، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية.
محمد-جواد-ظريف

إيران: لو نفذنا هجوم أرامكو لكان كارثة على السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لو خططت ونفذت فعلا الهجوم على أرامكو السعودية، لكان ذلك كارثة على المملكة. وأضاف ظريف في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران لو كانت المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الهجوم على أرامكو لما تمكنت السعودية من إعادة وإصلاح شيء من منشآتها النفطية. كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح في قت سابق، بأن الحوثيين تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية بعد أن زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم. ولفت ظريف إلى أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف موقعين لإنتاج وتكرير النفط.
الصين

وزير خارجية الصين: صداقتنا مع باكستان لا تقبل الكسر

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده وباكستان تربطهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في مختلف الظروف، وإن علاقة الصداقة بين البلدين لا تقبل الكسر. وأضاف وانغ خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الثقة والفهم والدعم المتبادل هي السمات الدائمة للعلاقة بين البلدين. وتابع أن الصين تعتزم مواصلة دعم جهود باكستان في الدفاع عن سيادتها على أراضيها وكرامتها الوطنية، وأن التعاون الصيني-الباكستاني ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية في باكستان، وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
عمران-خان

باكستان تطلب وساطة أمريكا للتهدئة مع الهند

طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوسط لتهدئة المواجهة مع الهند في إقليم كشمير، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال خان خلال اجتماعه مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الإثنين: "هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم.. ونحتاج إلى مساعدة ترامب في كشمير". من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، أنه سوف يساعد في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك. ويشهد الإقليم الحدودي توترات بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير، ما أدى لزيادة التوترات.
اقرأ المزيد من الأخبار
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
رجب-طيب-أردوغان (3)

ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

هاجمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه استغل القضاء بشكل مخزٍ على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة. قالت روت خلال تصريحات لصحيفة دي فيلت، "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو"، وفقا لـ"إذاعة صوت ألمانيا". وتابعت: "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".
مقاتلات إف 35 الأمريكية

البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية «إس-400». وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالات ومواقع إخبارية، قال إسبر للصحفيين، الخميس: «تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400». وردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية «إس-400»، قال الوزير الأمريكي: «تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة».
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]