أزمة بيع مخبز الشيخ زايد في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

خبز - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني، قائلا أن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والذي تم إنشاؤه في عام 2011، بتكلفة وصلت إلى 48 مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين وينتج مليون رغيف شامي يوميا، ما يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية.

وأضاف فؤاد، أن الأزمة الحقيقية في ضعف نسبة مبيعات المخبز هي الذوق العام، إذ ينتج المخبز عيش شامي بينما الذوق العام يحتاج إلى العيش البلدي "بردة"، وفي هذا الإطار عرض مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد تحمل تكلفة تحويل وتعديل خطوط الإنتاج إلي عيش بلدي، والتي تبلغ 5 ملايين جنيه، إلا أن هناك نية مبيتة للبيع دون