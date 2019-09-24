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المحكمة العليا البريطانية: قرار تعليق البرلمان باطل

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
علقت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان. وأكدت المحكمة العليا، في بيان لها، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، موضحة أن قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان "غير قانوني". ورفضت المحكمة العليا في لندن، في وقت سابق، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية.
فيما ذكر جونسون، أن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق. لكن رئيس الوزراء
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انقلاب حافلة

6قتلى و27 مصابا من المهاجرين إثر انقلاب شاحنة بتركيا

لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في تركيا، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز". وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق". ويشكل السائقون نحو 55% من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراحلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19% .
محمد-جواد-ظريف

إيران: لو نفذنا هجوم أرامكو لكان كارثة على السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لو خططت ونفذت فعلا الهجوم على أرامكو السعودية، لكان ذلك كارثة على المملكة. وأضاف ظريف في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران لو كانت المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الهجوم على أرامكو لما تمكنت السعودية من إعادة وإصلاح شيء من منشآتها النفطية. كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح في قت سابق، بأن الحوثيين تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية بعد أن زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم. ولفت ظريف إلى أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف موقعين لإنتاج وتكرير النفط.
الصين

وزير خارجية الصين: صداقتنا مع باكستان لا تقبل الكسر

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده وباكستان تربطهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في مختلف الظروف، وإن علاقة الصداقة بين البلدين لا تقبل الكسر. وأضاف وانغ خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الثقة والفهم والدعم المتبادل هي السمات الدائمة للعلاقة بين البلدين. وتابع أن الصين تعتزم مواصلة دعم جهود باكستان في الدفاع عن سيادتها على أراضيها وكرامتها الوطنية، وأن التعاون الصيني-الباكستاني ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية في باكستان، وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
عمران-خان

باكستان تطلب وساطة أمريكا للتهدئة مع الهند

طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوسط لتهدئة المواجهة مع الهند في إقليم كشمير، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال خان خلال اجتماعه مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الإثنين: "هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم.. ونحتاج إلى مساعدة ترامب في كشمير". من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، أنه سوف يساعد في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك. ويشهد الإقليم الحدودي توترات بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير، ما أدى لزيادة التوترات.
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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.
مجلس-النواب

نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
صواريخ-إس-400

انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.
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