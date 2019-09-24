المحكمة العليا البريطانية: قرار تعليق البرلمان باطل

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

بوريس جونسون

علقت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان. وأكدت المحكمة العليا، في بيان لها، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، موضحة أن قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان "غير قانوني". ورفضت المحكمة العليا في لندن، في وقت سابق، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية.

فيما ذكر جونسون، أن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق. لكن رئيس الوزراء