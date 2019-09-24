بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

مشروع سكن مصر - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.

بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" بمدن: 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا.من ناحية أخرى، أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن قيام الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ46 فيلا نصف تشطيب، نموذجي (لابلاج 1،