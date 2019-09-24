الشرطة تطارد «المبتزين» عبر الإنترنت وتضبط 102 متهم

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

شبكة الإنترنت

يوم تلو آخر يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد، مزايا ويعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين للحصول منهم على أموال بدون وجه حق.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 102 قضية (ابتزاز وتهديد - سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية - سرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكتروني- ترويج لأدوية مستوردة وآثار وتزوير محررات رسمية) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 102 قضية (ابتزاز وتهديد - سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية - سرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكتروني- ترويج لأدوية مستوردة وآثار وتزوير محررات رسمية) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 102 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، و102 متهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، واستمرار الجهود الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توقيق وزير الداخلية بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.



