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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة؛ أما المفتوحة فهي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم (وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى) وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة (وهذه الأبواب السبعة تقع على السور
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قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله. من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي 30 عاما والمحتجزة في معتقل (بيتاح تكفا) والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة.
صحف سعودية

صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
السودان

وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
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قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
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الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر فلسطينية اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع. وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
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