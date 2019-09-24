أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

قوات الأمن بوزارة الداخلية

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و627 ألفا و235 جنيها، وضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 2 مليون و437 ألفا و392 جنيها، وضبط 46 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود تحرير 1255 مخالفة مرورية، وضبط قضية تهريب مواد مخدرة (حشيش - كوكايين)، وتنفيذ 256 حكما قضائيا



وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليون و627 ألفا و235 جنيها، وضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 2 مليون و437 ألفا و392 جنيها، وضبط 46 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام.



وشملت الجهود تحرير 1255 مخالفة مرورية، وضبط قضية تهريب مواد مخدرة (حشيش - كوكايين)، وتنفيذ 256 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



