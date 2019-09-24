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مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفقد مدبولي، خلال جولته بمجمع المصانع، مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، المغذيات (المواتير)، والفوم، باستثمارات تصل لنحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنوياً، وتوفر حوالي 1400 فرصة عمل.وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع إلى عرض من إبراهيم
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بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
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16.8 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف. وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وتم إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة، أسيوط، دمياط.
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سؤال للحكومة عن حوادث طريق «السويس - الإسماعيلية»

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة لتلافي الحوادث المتكررة على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، قائلة إن طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، يشهد العديد من الحوادث التي تكون بشكل شبه يومي، وذلك دون تدخل الجهات المعنية، ما يؤدي إلى وفاة العشرات سنويا جراء الحوادث على هذا الطريق، وآخر تلك الحوادث هي مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث على الطريق، وغير ذلك الكثير خلال الفترة الماضية.
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أزمة بيع مخبز الشيخ زايد في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني، قائلا أن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والذي تم إنشاؤه في عام 2011، بتكلفة وصلت إلى 48 مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين وينتج مليون رغيف شامي يوميا، ما يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية.
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محطات-الكهرباء-توليد-الطاقة-الكهربية-كهرباء-68

16.8 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف. وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وتم إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة، أسيوط، دمياط.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
مصطفى-مدبولي

منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
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محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
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