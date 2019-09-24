مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتفقد مدبولي، خلال جولته بمجمع المصانع، مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، المغذيات (المواتير)، والفوم، باستثمارات تصل لنحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنوياً، وتوفر حوالي 1400 فرصة عمل.وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع إلى عرض من إبراهيم