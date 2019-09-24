وجبة فاسدة.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بحالات تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة لحوم فاسدة بقرية جماجمون التابعة لدائرة مركز دسوق، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لقسم الاستقبال في مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بالانتقال إلى المستشفى وبالفحص من قبل شرطة مركز دسوق برئاسة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تبين أن الأسرة تناولت وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم الكائن بقرية جماجمون بدائرة المركز، وشعروا جميعًا بالألم في المعدة وإسهال وقيء، ليتم نقلهم بعد ذلك عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام. وتبين