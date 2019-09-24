جريمة

وجبة فاسدة.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بحالات تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة لحوم فاسدة بقرية جماجمون التابعة لدائرة مركز دسوق، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لقسم الاستقبال في مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
بالانتقال إلى المستشفى وبالفحص من قبل شرطة مركز دسوق برئاسة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تبين أن الأسرة تناولت وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم الكائن بقرية جماجمون بدائرة المركز، وشعروا جميعًا بالألم في المعدة وإسهال وقيء، ليتم نقلهم بعد ذلك عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام. وتبين
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محكمة-ارشفية

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
وزارة-الداخلية

مقتل 6 إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأكتوبر

قُتل 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أثناء مداهمة وكرهم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، وتحفظت القوات على الأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها بجوار الجثامين، يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

الداخلية توقع بـ485 عنصرا إجراميا في 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، و345 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة و258 قطعة سلاح أبيض.
الشرطة‎تامين- (5)

أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

4 أشقاء يقتلون أخاهم «غير الشقيق» في كفر الشيخ

ألقت مديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 4 أشقاء متهمين بقتل أخيهم غير الشقيق وإصابة الآخر، بعد ضربهما بالعصا والشوم، بسبب خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، تحرر محضر رقم 4233 إداري مركز شرطة الرياض، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة. تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعزبة النجارية التابعة للوحدة المحلية بقرية أم سن في مركز الرياض، نتج عنها مصرع "محمد. س. ع"، 42 عاما، وهو أخ غير شقيق للمتهمين، كما أصيب آخر بجروح متفرقة بالجسد.
حريق-هائل-يثير-ذعر أهالى-طريق-بلتان طوخ (1)

نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
حادث-تصادم

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، فجر اليوم الخميس، على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ - الرياض"، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافد الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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