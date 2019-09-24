الداخلية توقع بـ485 عنصرا إجراميا في 24 ساعة

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

حملة أمنية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، و345 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة و258 قطعة سلاح أبيض.

نفذت الحملة 76088 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 230 قضية مخدرات بحوزة 243 متهما، ضُبط خلالها 20 كجم بانجو، 8 كجم حشيشا، 3.7 كجم هيروينا، 93 جرام شابو، و1.5 كجم من مخدر الإستروكس و85 جرام فودو و3848 قرصا مخدرا. وأمكن الإيقاع بتشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 41 متهما مطلوب ضبطهم

نفذت الحملة 76088 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 230 قضية مخدرات بحوزة 243 متهما، ضُبط خلالها 20 كجم بانجو، 8 كجم حشيشا، 3.7 كجم هيروينا، 93 جرام شابو، و1.5 كجم من مخدر الإستروكس و85 جرام فودو و3848 قرصا مخدرا.



وأمكن الإيقاع بتشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 41 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم وهاربون من المراقبة، والقبض على 22 متهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وحجز 260 دراجة نارية مخالفة، وفحص 98 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم إضافة إلى ضبط 35 قضية مصنفات متنوعة وتحرير 24 ألفا و139 مخالفة مرورية وضبط 117 قضية بيئة.



