تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة كانو سبورت

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الأهلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري.

وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيدا عن اللمحات الفنية التي ظهرت

وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى.



سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيدا عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.



وواصل الأهلي مسلسل انتصاراته مع مدربه السويسري رينيه فايلر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي بعد التغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال إفريقيا، ثم الزمالك في كأس السوبر، بينما بقى سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن بلا رصيد بعد أداء باهت من أصحاب الأرض، وغابت الخطورة عن هجماتهم ضد الأهلي.

