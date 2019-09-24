رياضة

تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة كانو سبورت

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
الأهلي
الأهلي
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري.
وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيدا عن اللمحات الفنية التي ظهرت
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رينيه فايلر (9)

صدمة لفايلر.. نجم الأهلي يغيب 6 أسابيع

أجرى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويحتاج مروان لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة. وكان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام بريشيا في الكالتشيو

تعود عجلة الدوري الإيطالي "كالتشيو" للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يرحل حامل اللقب يوفنتوس لمواجهة بريشيا، على ملعب ماريو ريجامونتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، وسبق وأن تواجه الفريقان في 44 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 26 مباراة مقابل التعادل في 15 مواجهة وخسر 3 لقاءات أخرى، وفي تلك المباريات سجل يوفنتوس 74 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى بـ29 هدفًا.
برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
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رينيه فايلر (9)

صدمة لفايلر.. نجم الأهلي يغيب 6 أسابيع

أجرى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويحتاج مروان لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة. وكان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.
حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
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