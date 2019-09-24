الحكومة: مصر ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الاقتصاد المصري

قالت وزارة المالية، إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح" مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030. وأكدت المالية أن العديد من بنوك الاستثمار تراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.

وأوضحت وزارة المالية أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل، وانخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% في يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى 83% نهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام