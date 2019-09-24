صدمة لفايلر.. نجم الأهلي يغيب 6 أسابيع

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

فايلر

أجرى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويحتاج مروان لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة. وكان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.

وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيدا عن اللمحات الفنية التي ظهرت

وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى.



سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيدا عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.



وواصل الأهلي مسلسل انتصاراته مع مدربه السويسري رينيه فايلر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي بعد التغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال إفريقيا، ثم الزمالك في كأس السوبر، بينما بقى سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن بلا رصيد بعد أداء باهت من أصحاب الأرض، وغابت الخطورة عن هجماتهم ضد الأهلي.

