رياضة

صدمة لفايلر.. نجم الأهلي يغيب 6 أسابيع

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
فايلر
فايلر
أجرى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويحتاج مروان لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة. وكان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.
وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيدا عن اللمحات الفنية التي ظهرت
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مرتضى منصور (4)

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
جمهور-الاهلى

الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
يورجن كلوب‎

كلوب يحدد الخليفة المثالي له في ليفربول

يرغب المدرب الألماني يورجن كلوب في أن يخلفه في تدريب ليفربول، قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد، ويتولى جيرارد حاليا المهمة الفنية لفريق رينجرز الأسكتلندي، كما سبق أن تولى جيرارد تدريب فريق ليفربول تحت 18 سنة، ويثق كلوب بأنه عندما يحين وقت رحيله عن ليفربول أو تتم إقالته بسبب ضعف النتائج، سيتمكن جيرارد من تقديم عمل جيد في قلعة الأنفيلد، وقال كلوب في هذا الشأن: "دعمني كل من كيني (دالجليش) وستيفي (جيرارد) منذ اليوم الأول لي هنا"، وذلك في حواره مع موقع "قور فور تو".
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جمهور-الاهلى

الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
الأهلي-و كانو-سبورت (4)

تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة كانو سبورت

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري.
حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
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