كلوب يحدد الخليفة المثالي له في ليفربول

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

يورجن كلوب

يرغب المدرب الألماني يورجن كلوب في أن يخلفه في تدريب ليفربول، قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد، ويتولى جيرارد حاليا المهمة الفنية لفريق رينجرز الأسكتلندي، كما سبق أن تولى جيرارد تدريب فريق ليفربول تحت 18 سنة، ويثق كلوب بأنه عندما يحين وقت رحيله عن ليفربول أو تتم إقالته بسبب ضعف النتائج، سيتمكن جيرارد من تقديم عمل جيد في قلعة الأنفيلد، وقال كلوب في هذا الشأن: "دعمني كل من كيني (دالجليش) وستيفي (جيرارد) منذ اليوم الأول لي هنا"، وذلك في حواره مع موقع "قور فور تو".

وأضاف كلوب: "وظيفتي كمدرب ليس لها علاقة بالأشخاص من حولي، إذا قرر ليفربول إقالتي غدًا، فسيكون كيني الخيار الأول ليحل محلي أو ربما تلجأ الإدارة لستيفي من جلاسكو". وتابع: "إذا سألتني من الخيار الأفضل كي يخلفني، سأقول جيرارد، أنا أساعده كلما أتيح لي الوقت، وإذا حصل أحد على وظيفتك فهذا ليس بسبب من حل محلك،

وأضاف كلوب: "وظيفتي كمدرب ليس لها علاقة بالأشخاص من حولي، إذا قرر ليفربول إقالتي غدًا، فسيكون كيني الخيار الأول ليحل محلي أو ربما تلجأ الإدارة لستيفي من جلاسكو".



وتابع: "إذا سألتني من الخيار الأفضل كي يخلفني، سأقول جيرارد، أنا أساعده كلما أتيح لي الوقت، وإذا حصل أحد على وظيفتك فهذا ليس بسبب من حل محلك، بل بسبب أنك لم تكن جيدًا بما فيه الكفاية".



وواصل: "أصبحت كبيرًا بما يكفي لمعرفة أنني قدمت كل شيء لتلك المهنة، أنا لست عبقريا أو مثاليا، ولكني أقدم 100% مما لدي للنادي، فإذا كان كافيًا، فهذا عظيم، وإذا لم يكن كذلك، فهذا يكون بسبب مشكلة في موقف ما".



يذكر أن كلوب ألمح إلى إمكانية اعتزاله التدريب عقب نهاية عقده الحالي مع ليفربول، الممتد حتى عام 2022.



