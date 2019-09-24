الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

جماهير الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأشار إلى أن الأهلي يحترم المنافس الغيني جيدا و الفوز ذهابا بثنائية نظيفة لا يعني الاستهتار بمباراة العودة التي ستكون فرصة جيدة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الإنتاج الحربي التالية في الدوري والمحدد لها يوم 2 أكتوبر القادم. وواصل أن الجهاز الفني يسعى للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين الفنية

وأشار إلى أن الأهلي يحترم المنافس الغيني جيدا و الفوز ذهابا بثنائية نظيفة لا يعني الاستهتار بمباراة العودة التي ستكون فرصة جيدة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الإنتاج الحربي التالية في الدوري والمحدد لها يوم 2 أكتوبر القادم.



وواصل أن الجهاز الفني يسعى للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية مؤكدًا ثقته في جميع اللاعبين وإصرارهم على زيادة حصيلة النادي من البطولات والإنجازات بما يتناسب مع طموحات وأحلام جماهير النادي على كل الأصعدة.



وواصل الأهلي مسلسل انتصاراته مع مدربه السويسري رينيه فايلر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي بعد التغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال إفريقيا، ثم الزمالك في كأس السوبر.

