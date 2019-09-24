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الدولار يرتفع في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك سئيب بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء.
وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك العقاري المصري، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.34 جنيه للبيع، و16.24 جنيه للشراء. كما
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الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها بشكل طفيف في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الاقتصاد-المصري

الحكومة: مصر ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030

قالت وزارة المالية، إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح" مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030. وأكدت المالية أن العديد من بنوك الاستثمار تراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وزير-الماليه

المالية تعلن نجاح طرح سندات خزانة بـ5.8 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت وزارة المالية، أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%. وأكدت المالية أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
بورصة (2)

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في بداية التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، في مستهل جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، وخسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبروصة «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 2%، ليصل إلى مستوى 13466 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30، وإيجي إكس 70 بنسبة 1%.
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دولارات

الدولار يواصل تراجعه وينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
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