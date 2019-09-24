الدولار يرتفع في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك سئيب بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك العقاري المصري، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.34 جنيه للبيع، و16.24 جنيه للشراء. كما