البرقوق المجفف والجوافة.. أطعمة رائعة لفقدان الوزن

التوت يعتبر مصدرا للألياف القابلة للذوبان، كما أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال فيتامين (A، C، K)، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الخضراوات الورقية

عند الحديث عن فقدان الوزن، نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، دون زيادة الوزن، إضافة إلى ذلك الخضراوات الورقية من الأطعمة المهمة التي يجب إدراجها دائمًا من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من جانب، ومن ناحية أخرى هي مصدر قوي للألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، إذ يمكنك تناول الأفوكادو والتوت والتين والخوخ، وبالتالي تستطيع تحقيق وزن مثالي في وقت قصير، نقلًا عن "stylecraze".

هل تحب مظهرك في البنطلون الأسود الذي يجعلك تبدو نحيفًا؟ جميعنا نأمل في الحصول على جسم رشيق ومثالي سريعًا، وبالنسبة للترهل، فهو من أكثر الأشياء المزعجة التي لا يرغب بها أحد على الإطلاق، وبناء على ذلك، من أفضل الطرق لفقدان الوزن، دون متاعب حساب السعرات الحرارية التي تتناولها، أن تضم الأطعمة الغذائية الغنية