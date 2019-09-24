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البرقوق المجفف والجوافة.. أطعمة رائعة لفقدان الوزن

التوت يعتبر مصدرا للألياف القابلة للذوبان، كما أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال فيتامين (A، C، K)، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية
عند الحديث عن فقدان الوزن، نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، دون زيادة الوزن، إضافة إلى ذلك الخضراوات الورقية من الأطعمة المهمة التي يجب إدراجها دائمًا من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من جانب، ومن ناحية أخرى هي مصدر قوي للألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، إذ يمكنك تناول الأفوكادو والتوت والتين والخوخ، وبالتالي تستطيع تحقيق وزن مثالي في وقت قصير، نقلًا عن "stylecraze".
هل تحب مظهرك في البنطلون الأسود الذي يجعلك تبدو نحيفًا؟ جميعنا نأمل في الحصول على جسم رشيق ومثالي سريعًا، وبالنسبة للترهل، فهو من أكثر الأشياء المزعجة التي لا يرغب بها أحد على الإطلاق، وبناء على ذلك، من أفضل الطرق لفقدان الوزن، دون متاعب حساب السعرات الحرارية التي تتناولها، أن تضم الأطعمة الغذائية الغنية
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لحماية الفواكه من التحول للون البني.. اتبع 3 نصائح

يقول خبراء التغذية إن تناول الفواكه باستمرار يعد إحدى الطرق الغذائية المهمة للحفاظ على صحتنا؛ فعلى سبيل المثال، الموز مصدر مهم للبوتاسيوم، كما أن البرتقال غني بكميات كبيرة من فيتامين C، وبالنسبة للبطيخ فيحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تعيد ترطيب الجسم، وبالنسبة للتفاح فهو يعد أحد المصادر المهمة لفيتامين C، كما أنه يحافظ على الجسم من الأمراض، ولكن قد يتغير لون بعض الفواكه إلى اللون الأسود، ويجب البحث عن حلول منزلية للتخلص من ذلك، نقلًا عن "times of india".
جريب-فروت

لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
الرغبة-في-تناول-السكريات

إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
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