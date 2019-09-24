البرقوق المجفف والجوافة.. أطعمة رائعة لفقدان الوزن

التوت يعتبر مصدرا للألياف القابلة للذوبان، كما أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال فيتامين (A، C، K)، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم
عند الحديث عن فقدان الوزن، نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، دون زيادة الوزن، إضافة إلى ذلك الخضراوات الورقية من الأطعمة المهمة التي يجب إدراجها دائمًا من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من جانب، ومن ناحية أخرى هي مصدر قوي للألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، إذ يمكنك تناول الأفوكادو والتوت والتين والخوخ، وبالتالي تستطيع تحقيق وزن مثالي في وقت قصير، نقلًا عن "stylecraze".
هل تحب مظهرك في البنطلون الأسود الذي يجعلك تبدو نحيفًا؟ جميعنا نأمل في الحصول على جسم رشيق ومثالي سريعًا، وبالنسبة للترهل، فهو من أكثر الأشياء المزعجة التي لا يرغب بها أحد على الإطلاق، وبناء على ذلك، من أفضل الطرق لفقدان الوزن، دون متاعب حساب السعرات الحرارية التي تتناولها، أن تضم الأطعمة الغذائية الغنية
هل تحب مظهرك في البنطلون الأسود الذي يجعلك تبدو نحيفًا؟ جميعنا نأمل في الحصول على جسم رشيق ومثالي سريعًا، وبالنسبة للترهل، فهو من أكثر الأشياء المزعجة التي لا يرغب بها أحد على الإطلاق، وبناء على ذلك، من أفضل الطرق لفقدان الوزن، دون متاعب حساب السعرات الحرارية التي تتناولها، أن تضم الأطعمة الغذائية الغنية بالألياف الغذائية إلى نظامك الغذائي، فالألياف الغذائية تعد نوعا مهما من الكربوهيدرات، تساعد في امتصاص العناصر الغذائية المهمة والتحسين من معدل الأيض، وتنظيف الأمعاء، وزيادة الشعور بالشبع والامتلاء، وما يلي بعض من الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية، ويمكنك تناولها بشكل مستمر للحفاظ على صحة جسمك:
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1-الأفوكادو
تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى ذلك، مصدر غني بالدهون الصحية التي تساعد في التقليل من الالتهابات، لذا يجب أن يكون الأفوكادو في مقدمة الفواكه المهمة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار بجانب البيض أو السلطة، كما يمكن وضعها بجانب وجبة الغداء أو العشاء.
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2-التوت
مصدر آخر للألياف القابلة للذوبان، كما أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال فيتامين (A، C، K)، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور، إضافة إلى ذلك، كوب واحد من التوت يحتوي على ما يعادل 8.40 جرام من الألياف الغائية، يعمل التوت على التحسين من حركة الأمعاء، والوقاية من الانتفاخ، يمكنك استهلاك عصير التوت في الصباح بجانب وجبة الإفطار، أو وضعه مع الشوفان المجروش، وستحصل على وجبة رائعة، تتميز بقيمة غذائية عالية.
3-التين
يحتوي على العديد من العناصر المهمة، بما في ذلك فيتامين (C، A، K)، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والحديد والبروتين، كما يعتبر التين أحد المصادر المهمة الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في المعدة، حيث إن كوبا واحدا من التين يحتوي على 24.30 جرام من الألياف.
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4-البرقوق المجفف
غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال فيتامين (A، K)، إضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنسيوم، فكوب واحد من البرقوق المجفف يحتوي على 6.50 جرام من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، إضافة إلى ذلك يساعد البرقوق على معالجة الإمساك، كما أنه يساعد في فقدان الوزن، وبالتالي يمكنك تناول البرقوق على وجبة الإفطار.
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5-الجوافة
مصدر غني بالألياف الغذائة المهمة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة، على سبيل المثال الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى ذلك، كوب من الجوافة يعادل 9 جرامات من الألياف الغذائية، وإذا كنت ترغب في اسناك صحي ومثالي عليك بتناول الجوافة بين الوجبات الأساسية.
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