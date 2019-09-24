انتخاب أول مصري رئيسًا لجمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

موريس نسيم

فاز رئيس شركة (ويسترن جيكو شلمبرجير) المصري موريس نسيم، برئاسة جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية في الانتخابات، التي أجراها مجلس إدارة الجمعية التي تعد أشهر منظمة عالمية للجيوفيزياء التطبيقية في العالم، ومقرها في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصري رئيسا للجمعية.

ويمتلك نسيم خبرة تتخطى الـ 30 عاماً في صناعة البترول والغاز شغل خلالها عدة مناصب فنية وإدارية، حيث انضم نسيم لشركة ويسترن جيكو للعمل كجيوفيزيقى في عام 1981 وتدرج في الوظائف منذ ذلك التاريخ وشغل عدة مناصب قيادية ومنها نائب رئيس الشركة لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا ونائب رئيس الشركة لمنطقتي أمريكا الشمالية