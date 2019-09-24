صرف الزي المدرسي مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

مدارس

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إن المحافظ محمد الزملوط قرر صرف الزي المدرسي الموحد مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة والمحرومة؛ لرفع العبء عن أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم/ الثلاثاء/ بمدارس إدارة باريس التعليمية ضمن خطط متابعة الدراسة في الأسبوع الأول لها والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين بالزى الموحد. وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظ قرر أيضا إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين من المصروفات المدرسية على أن تتحملها المحافظة.

وأكد على ضرورة تركيب مظلات داخل هذه المدارس لحماية الطلاب من أشعة الشمس تنفيذا لمبادرة محافظ الوادي الجديد الخاصة بتركيب مظلات بالمدارس.وزعت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد،اليوم، أدوات مدرسية على طلاب مدارس إدارة باريس التعليمية وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم طلاب المناطق الفقيرة والمحرومة وحثهم