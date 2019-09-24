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صرف الزي المدرسي مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
مدارس
مدارس
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إن المحافظ محمد الزملوط قرر صرف الزي المدرسي الموحد مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة والمحرومة؛ لرفع العبء عن أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم/ الثلاثاء/ بمدارس إدارة باريس التعليمية ضمن خطط متابعة الدراسة في الأسبوع الأول لها والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين بالزى الموحد. وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظ قرر أيضا إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين من المصروفات المدرسية على أن تتحملها المحافظة.
وأكد على ضرورة تركيب مظلات داخل هذه المدارس لحماية الطلاب من أشعة الشمس تنفيذا لمبادرة محافظ الوادي الجديد الخاصة بتركيب مظلات بالمدارس.وزعت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد،اليوم، أدوات مدرسية على طلاب مدارس إدارة باريس التعليمية وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم طلاب المناطق الفقيرة والمحرومة وحثهم
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رئيس-الوزراء-يتفقد-المدرسة-الثانوية (2)

مدبولي يتفقد مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع، مشيدا بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، وأن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.
موريس-نسيم

انتخاب أول مصري رئيسًا لجمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية

فاز رئيس شركة (ويسترن جيكو شلمبرجير) المصري موريس نسيم، برئاسة جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية في الانتخابات، التي أجراها مجلس إدارة الجمعية التي تعد أشهر منظمة عالمية للجيوفيزياء التطبيقية في العالم، ومقرها في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصري رئيسا للجمعية.
رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سكن-مصر (4)

بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
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انهيار-فصل-في-كينيا

مصرع 7 أطفال وإصابة 57 بانهيار فصل دراسي فى كينيا

لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 57 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ جراء انهيار صفهم الدراسي صباح اليوم الاثنين فور دخولهم الدراسة، بأكاديمية المواهب الثمينة في "داجوريتي" غربي العاصمة الكينية "نيروبي". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الاثنين - إن الحادث وقع في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة 4 بتوقيت جرينتش) لحظة دخول الأطفال إلى المدرسة المصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
طلاب

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حظر الكتب الخارجية.. تحذيرات وتوصيات جديدة من «التعليم»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019 /2020، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
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